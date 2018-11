Povestea frumoasei polițiste care dirijează circulația în Piața Victoriei din București

Povestea frumoasei polițiste din București care a recuperat rapid un telefon furat devine virală pe rețelele sociale după ce a fost postată pe pagina Ministerul Afacerilor Interne, Romania.

Cei care se ocupă de pagina Ministerului nu au dat detalii despre identitatea polițistei, însă poza postată a strâns mii de aprecieri în numai o oră.

Blondă, impecabil machiată și foarte frumoasă, polițista a ajutat o tânără, pe nume Teodora, căreia i se furase telefonul în centrul Capitalei. Redăm integral mesajul ei, așa cum a fost el postat pe pagina Ministerului:

”Acum câteva luni, în timp ce mă întorceam acasă de la muncă, un individ mi-a smuls telefonul din mână. M-am speriat atât de tare încât nu am avut nicio reacție, mai ales că nici cei din jurul meu, care sigur au observat furtul, nu au zis nimic. Am început să tremur de spaimă și am căutat în jur un punct de sprijin. Am mers spre strada principală și norocul meu a fost să o văd pe această polițistă. Era în mijlocul intersecției. Nu știu cum am traversat spre ea, pentru că eram foarte speriată și plângeam. Îmi aduc aminte doar că i-am spus: – Mi-a furat telefonul! În acel moment m-a tras spre trotuar și m-a întrebat cum s-a întâmplat și cum era îmbrăcat hoțul.

Nu știu ce i-am zis, cert este că m-a lăsat cu un coleg de al ei, în timp ce ea s-a urcat în mașina de poliție cu un alt coleg și au plecat. Nu a trecut mult timp și s-au întors.

– Acesta este telefonul dumneavoastră?

Abia atunci mi-am revenit. Telefonul meu fusese recuperat.

– Și hoțul?

– Este încătușat în mașină. Vă rugăm să mergem împreună la secția de poliție să întocmim documentele!

Cum spuneam, astăzi am văzut-o în intersecție. Fiind în autobuz mi-a venit să strig ÎȚI MULȚUMESC!, dar m-am ferit de penibilul situației, pentru că nimeni nu știa povestea mea. Așa că, vreau să-i mulțumiți în numele meu! Sigur puteți da de ea. Este blondă și foarte frumoasă. Și mai spuneți-i să zâmbească, pentru că are de ce.”