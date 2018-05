Lista onorariilor vedetelor de la Hollywood a fost făcută publică. Nu mare a fost mirarea să vedem cât de multe zerouri se află pe cecurile marilor actori care ne încântă cu aparițiile lor în filme de succes ce încasează sume colosale încă din primele zile de ecranizare.

Astfel, pe lista celor mai bine plătiți se află Daniel Craig, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Robert Downey Jr și Dwayne Johnson, care încasează pe film în jur de 25 milioane de dolari, potrivit Variety.

De exemplu, Robert Downey Jr. a primit 10 milioane de dolari pentru „Spider-Man: Homecoming”, deşi apariţia sa pe ecran în timpul acestui film a însumat aproximativ 15 minute.

Pentru „Inception”, DiCaprio a încasat 20 milioane dolari, însă a primit un salariu înjumătăţit pentru filmul „Once Upon a Time in Hollywood” al lui Quentin Tarantino.

Daniel Craig a fost recompensat pentru rolul său din „Bond 25”, ce urmează să apară pe marile ecrane anul viitor, suma de 25 milioane dolari.

Lista continuă cu Dwayne Johnson, care a câştigat 22 de milioane de dolari pentru „Red Notice” (2020) şi Vin Diesel, plătit cu 20 de milioane de dolari pentru „The Fate of the Furious” (2017).

Salariile celebrităților

Daniel Craig – „Bond 25” (2019) – 25 milioane dolari

Dwayne Johnson – „Red Notice” (2020) – 22 milioane dolari

Vin Diesel – „The Fate of The Furious” (2017) – 20 milioane dolari

Anne Hathaway – „Barbie” (2020) – 15 milioane dolari

Jennifer Lawrence – „Red Sparrow” (2018) – 15 milioane dolari

Seth Rogen – „Flarsky” (2019) – 15 milioane dolari

Tom Cruise – „The Mummy” (2017) – 11-13 milioane dolari

Harrison Ford – „Indiana Jones 5” (2020) – 10-12 milioane dolari

Sandra Bullock – „Minions” (2015) – 10 milioane dolari

Leonardo DiCaprio – „Once Upon a Time in Hollywood” (2019) – 10 milioane dolari

Robert Downey Jr. – „Spider-Man: Homecoming” (2017) – 10 milioane dolari

Kevin Hart – „Jumanji: Welcome to the Jungle” (2017) – 10 milioane dolari

Chris Pratt – „Jurassic World: Fallen Kingdom” (2018) – 10 milioane dolari

Emily Blunt – „Jungle Cruise” (2019) – 8-10 milioane dolari

Bryce Dallas Howard – „Jurassic World: Fallen Kingdom” (2018) – 8 milioane dolari

Tom Hardy – „Venom” (2018) – 7 milioane dolari

Ryan Gosling – „First Man” (2018) – 6.5 milioane dolari

Jack Black – „Jumanji: Welcome to the Jungle” (2017) – 5 milioane dolari

Michael B. Jordan – „Creed 2” (2018) – 3-4 milioane dolari

Ethan Hawke – „The Purge” (2013) – 2 milioane dolari

Citește și: Top 5 cele mai scumpe reședințe ale vedetelor de la Hollywood VIDEO

Citește și: 5 vedete care au învins sărăcia și au atins culmile succesului

Sursă foto: Shutterstock