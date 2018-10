Nicki Minaj a fost dată în judecată de către Tracy Chapman pentru că i-a folosit hitul lansat în 1988 fără să aibă acordul ei, conform BBC.

Conform plângerii depuse, Chapman spune că Minaj ar fi folosit fragmente din „Baby Can I Hold You” pentru a compune piesa „Sorry”, pe care o cântă alături de rapperul Nas, chiar dacă aceasta a refuzat în repetate rânduri cererea de cedare a drepturilor de autor trimisă de agenții lui Nicki Minaj.

„Maraj a privat-o în mod abuziv pe Chapman de dreptul și oportunitatea de a decide dacă vrea să permită utilizarea compoziției și, dacă da, în ce condiții”, scrie în documentele atașate la dosar.



Cântăreața în vârstă de 35 de ani, al cărui nume adevărat este Onika Tanya Maraj, ar fi vrut să includă noua piesă pe albumul „Queen”, lansat în august, dar a renunțat. Totuși, ea a trimis o copie a cântecului unui DJ de la un post de radio newyorkez, care a difuzat-o în emisiunea sa și pe conturile sale de pe rețelele de socializare.

Tracy Chapman a cerut despăgubiri a căror valoare nu a fost făcută publică şi blocarea difuzării piesei. Cu ani în urmă, aceasta a declarat că nu dorește să îi fie preluate cântecele.

„Această acțiune este necesară pentru a redresa nerespectarea și încălcarea intenționată de către Maraj a drepturilor lui Chapman în temeiul legii drepturilor de autor și pentru a se asigura că abaterile ei nu se repetă”, se arată în documentele prezentate de avocații lui Chapman, depuse la tribunalul federal din Los Angeles.



După ce Nicki Minaj a fost dată în judecată, a spus că nu știa faptul că piesa ei include fragmente din acel mare hit.

Tracy Chapman, cântăreață și compozitoare americană, a câștigat, în cei peste 20 de ani de carieră, patru premii Grammy, unul dintrele ele datorită albumului pe care este inclusă și piesa „Baby Can I Hold You”.

În vârstă de 54 de ani, Chapman a devenit celebră pentru hituri precum „Fast Car”, „Give Me One Reason”, „Talkin’ ‘bout a Revolution”, „Baby Can I Hold You”, „Crossroads”, „New Beginning” şi „Telling Stories”.

Aceasta nu a mai lansat niciun album de la „Our Bright Future”, în 2008.



Citește și:

Vremea 25 octombrie 2018. În ce zone sunt emise avertizări de vânt puternic și ninsori

Enrique Iglesias și Anna Kournikova, rețeta unei relații longevive. Ce fac înainte de micul dejun

Sursă foto: hepta.ro