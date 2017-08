Motivul pentru care Prințesa Diana își pleca privirea în public

De când s-a aflat că va deveni soția Prințului Charles, Diana s-a aflat permanent sub un adevărat asalt mediatic. Înainte de nuntă, fotografii se îngrămădeau în faţa casei ei şi o urmăreau până la gradinița la care lucra ca asistentă de educatoare. Au făcut-o să şi plângă, într-o zi, cu insistenţele lor, după care i-au lăsat un bilet de scuze pe parbrizul maşinii.

Prințesa de Wales recunoștea că, la momentul logodnei, nu se aștepta la atâta atenție din partea presei și că a tot sperat că în timp interesul se va diminua, însă în zadar. Presa a urmărit-o pas cu pas și cele mai mici detalii ale vieții ei au fost, pe cât posibil, răscolite. Noaptea în care mașina ei a fost urmărită de paparazzi pe străzile din Paris a fost ultima și cea mai elocventă demonstrație dintr-o lungă serie.

Lady Di spunea că atenția presei este o experiență care te izolează și că „cu cât mai sus te plasează media, cu atât mai mare este căderea”. Când era în public, Prințesa Diana avea un gest al ei, își înclina capul într-o parte și lăsa privirea în jos.

Experții în limbajul trupului spun că această poziție se traduce prin lipsa de apărare. Făcea des acest gest, alături de multe altele. De asemenea, se mai uita peste umeri ori, în interviuri, privea cumva în lateral.

„La acea privire fabuloasă a Dianei, cu bărbia coborâtă, irisul lipit de pleoapă, ochii mari, ajungând să se uite la interlocutorii săi de parcă ei ar fi fost undeva sus, și ea jos, oamenii simțeau nevoia să îi ofere protecție și grijă”, explică Ray Birmglass, expert în limbajul trupului.

„Este expunerea unei zone vitale, sensibile, fatale și un semn al lui <<am încredere în tine că nu îmi vei face rău>>”, a adăugat Birmglass.

Însăși Prințesa Diana a spus în documentarul „Diana: In Her Own Words/ Diana: Povestea în cuvintele ei” că lăsa capul în jos de fiecare dată când presa o fotografia pentru că se simțea rușinată de atenția care se i se oferă. Vânată de presă și adorată de o națiune captivată de povestea de dragoste „ca din basme”, ea spune că a fost complet nepregătită pentru faima care a înghițit-o.

Foto – Northfoto