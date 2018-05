Morgan Freeman, mesaj emoționat după ce a fost acuzat de hărțuire sexuală: “Sunt devastat că 80 de ani ai mei riscă să fie distruşi într-o clipită…”

Actorul Morgan Freeman a transmis un mesaj emoționat prin intermediul impresarului său Stan Rosenfield, după ce 8 femei l-au acuzat de hărțuire sexuală: “Sunt devastat că 80 de ani ai mei riscă să fie distruşi într-o clipită, Sunt devastat că 80 de ani ai mei riscă să fie distruşi într-o clipită, de articolele apărute joi în presă. Toate victimele agresiunilor şi hărţuirilor merită să fie auzite. Şi noi trebuie să le ascultăm. Dar nu este corect să compari incidente îngrozitoare de agresiune sexuală cu umor sau complimente deplasate” a spus Morgan, conform CBS News, scrie news.ro.

“Orice sugestie că aş fi făcut aşa este complet falsă”

După scandalul cu Harvey Weinstein și alte celebrități acuzate de abuzuri asupra femeilor, seria acuzațiilor de hărțuire sexuală continuă cu Morgan Freeman, după ce CNN a dezvăluit că 8 femei îl acuză pe actor de comportament indecent, insulte și alte experiențe neplăcute. După ce și-a cerut scuze public de la presupusele victime și a mărturisit că nu a avut niciodată intenția să facă rău nimănui, Freeman a ținut să precizeze:

„Recunosc că sunt o persoană care simte nevoia să încerce să facă femeile – şi bărbaţii – să se simtă apreciaţi şi confortabil în preajma mea. Astfel, deseori încerc să glumesc şi să complimentez femeile – ceea ce am crezut că este un mod amuzant. Este clar că nu mereu am găsit modul pe care îl intenţionam şi din acest motiv m-am scuzat joi şi voi continua să o fac oricui aş fi putut supăra, chiar dacă neintenţionat.”

La finalul mesajului, actorul a vrut să clarifice faptul că este acuzat pe nedrept: “Nu am creat medii de lucru nesigure. Nu am agresat femei. Nu am oferit locuri de muncă sau avansare în schimbul favorurilor sexuale. Orice sugestie că aş fi făcut aşa este complet falsă” a precizat Freeman.

Morgan Freeman este un actor american si regizor de film, premiat cu Oscar pentru rolul secundar din „Million Dollar Baby”, în 2004. A devenit cunoscut în anii 90, după ce a avut roluri într-o serie de filme de succes produse la Hollywood.

Citește și:

Kylie Minogue a pozat nud la 50 de ani. Cum arată cântăreața

Dana Războiu a vorbit despre traumele pe care le-a trăit în copilărie: “Îmi luam palme și lovituri”

Sursă foto: northfoto.com