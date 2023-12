Zendaya împlinește 27 de ani pe 1 septembrie 2023. La vârsta la care mulți dintre noi încă își descoperă stilul personal, actrița este deja un fashion icon în toată regula. În ciuda atitudinii relaxate, Zendaya întoarce privirile cu fiecare ținută purtată. Anul acesta încă nu s-a încheiat, însă Zendaya a bifat deja suficiente ținute stylish pentru o galerie foto impresionantă.

Zendaya lucrează cu un stilist personal încă din adolescență. Law Roach este „arhitectul de imagine” al actriței de la 14 ani. „Atunci nu prea știa multe despre modă. Când ne-am cunoscut aveam mai multe de spus în privința look-ului ei. Acum este o femeie în toată regula. Nu este matură doar în alegerile și colaborarea ei cu mine, ci în tot. Este o femeie acum”, declara Law Roach, în ianuarie 2021, pentru WWD.

Zendaya, fashion icon la doar 27 de ani. Cele mai stylish ținute ale actriței din 2023

Zendaya și stilistul ei, Law Roach, au o relație profesională și de prietenie foarte apropiată, materializată prin zeci de ținute impecabile, care i-au adus actriței trofeul de „Fashion Icon” la CDFA Fashion Awards 2021.

„Law este implicat în fiecare contract de modă, în tot ceea ce fac. Dacă am o oportunitate în care mă poate însoți, întotdeauna va fi acolo. Întotdeauna a fost directorul meu creativ, într-un fel. Și continuă să îndeplinească acest rol, pentru că nu este vorba doar despre hainele pe care le port pe covorul roșu”, declara Zendaya în august 2023, pentru ELLE.

În aprilie 2023, Zendaya a devenit unul dintre ambasadorii de brand ai casei de modă Louis Vuitton. În trecut a colaborat cu brandul Tommy Hilfiger și are de mai mulți ani contracte de imagine cu brandurile Lancôme și Bulgari.

În ce filme și seriale a jucat Zendaya

Din 2010 până în 2018, Zendaya a apărut în mai multe producții Disney, cele mai notabile fiind serialele „Shake It Up” și „K.C. Undercover”, în care a jucat roluri principale. Primul ei lung metraj a fost filmul „Spider-Man: Homecoming” (2017). A continuat cu producțiile „The Greatest Showman” (2017), „Spider-Man: Far from Home” (2019), „Malcom & Marie” (2021), „Dune” (2021) și „Spider-Man: No Way Home” (2021).

În 2024 o vom vedea în SF-ul „Dune: Part Two”, în cinematografe din 15 martie, și în drama „Challengers”, în cinematografe din 26 aprilie. Zendaya este și protagonista serialului HBO „Euphoria”, lansat în 2019. După primele două sezoane, serialul a fost reînnoit cu un al treilea, care se va lansa, cel mai probabil, cândva în 2025.

Ce semnificație are numele Zendaya

Numele complet al actriței este Zendaya Maree Stoermer Coleman. Părinții ei au fost profesori, ulterior devenind parte a echipei sale de management. Prenumele Zendaya are origini africane și înseamnă „recunoștință față de Dumnezeu”. Al doilea prenume al actriței, Maree, are origini latine și irlandeze și se traduce prin „steaua mării”.

