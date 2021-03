“Plătești mai mult firma, dar merită” este o expresie pe care o auzi de fiecare dată atunci când se vorbește despre diverse lucruri care aparțin unor branduri celebre. Prețul continuă să facă diferența pe piață în general, însă sunt multe cazuri în care costurile mai ridicate sunt justificate.

Prețul mai mare, garanția calității?

În ceea ce privește pantofii pe care îi găsim în magazine, orizontul de prețuri este extrem de larg. Cu siguranță, găsești pantofi care au prețuri accesibile și pantofi care au prețuri mari sau foarte mari, iar atunci te întrebi ce este mai bine să alegi.

Atunci când alegi o pereche de pantofi care aparține unui brand celebru, înseamnă că ai cel puțin un motiv pentru care faci asta: fie că alegi același brand pentru că știi că modelele pe care le are se potrivesc cel mai bine formei piciorului tău, îți place designul modelelor, te identifici cu valorile brandului fie acesta Adidas, Nike, Converse sau altele, vrei să îți completezi colecția, apreciezi finisajele, materialele și așa mai departe. Atunci când alegi o pereche de pantofi de la un anumit brand pentru toate calitățile pe care le are și pe care le apreciezi, prețul de cele mai multe ori nu contează. În cazul celor mai multe branduri, care își respectă renumele și mai ales care își respectă clienții, calitatea primează și se plătește. Așadar, de multe ori prețul mai ridicat decât media pieței este o garanție a calității pe care o are cumpărătorul atunci când optează pentru pantofii unui brand celebru. Vino în magazinele fizice CCC sau accesează pagina online și alege modelele care ți se potrivesc. Ai pantofi sport ce poartă numele pe care le îndrăgești, ai adidași pe care îi cunoști și îi folosești cu plăcere.

Perioadele de reducere, ocazia perfectă pentru a cumpăra pantofi de la branduri celebre

Prețul influențează de cele mai multe ori decizia de cumpărare. Ai văzut o pereche de pantofi care ți-au plăcut, erau stilul tău și mai mult decât atât erau de la brandul pe care îl alegi de fiecare dată. Prețul mare însă te împiedică să îți iei pantofii mult visați. Tot ce poți să faci este să vânezi ofertele speciale și perioadele de reduceri. În perioadele de reducere, ai ocazia să cumperi pantofi ai unor branduri celebre chiar și la jumătate de preț. Iar dacă există tentația de a spune că prețul mai mic este de fapt prețul real al produsului și că atât valorează în realitate pantofii pe care tu îi credeai atât de prețioși, acest lucru nu este decât o idee preconcepută – fiecare magazin are o politică de reduceri și pe baza calculelor pe care le fac, în funcție de încasările din sezon, își permit să vândă produse cărora le aplică un preț redus cu un anumit procent.

Merită să plătești mai mult pentru o pereche de pantofi?

Pantofii reprezintă pentru multe femei o adevărată pasiune. Sunt și bărbați care adoră să își cumpere cât mai mulți pantofi și au colecții impresionante. În acest caz, merită să faci un efort și să îți cumperi pantofii doriți, chiar dacă prețul nu este unul accesibil. Ține cont totuși că investești într-un produs de calitate, pe care îl vei purta o perioadă lungă de timp. Tentația este cu atât mai mare de a cumpără, atunci când este vorba de un model nou, abia lansat.