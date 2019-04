(P) LIN/ . APPAREL un nou brand de modă românesc ce îmbină detaliile grafice cu cele delicate, prin combinații îndrăznețe de materiale și accesorii

Cele două și-au unit forțele pentru a aduce în fața invitaților o colecție de haine minimaliste, arhitecturale, modulare și feminine, dar și noua colecție de încălțăminte SS2019, semnată de Mihaela Glăvan.

Evenimentul și-a propus să aducă piesele colecției cât mai aproape de invitați, fashioniști, bloggeri și persoane publice, folosind manechine profesioniste așezate strategic în poziții cheie, pe întreaga desfășurare a spațiului Qreator, astfel încât cei prezenți să aibă posibilitatea de a atinge și a simți texturile hainelor purtate de acestea.

Lin/. Apparel aduce în moda autohtonă piese vestimentare de legătură, care provoacă la exerciții stilistice smart și creative, piese ce îmbină ideal detaliile grafice cu cele delicate. Acest lucru este confirmat și de Mihaela Glăvan: “Lin/. Apparel a apărut din nevoia de a acoperi acea zonă de piese vestimentare basic, fine-cut, minimaliste, realizate din materiale naturale, cu o schemă cromatică adaptată identității brandului. Modularitatea și versatilitatea pieselor propuse, precum și creativitatea stilistică la care te îndeamnă sunt punctele forte ale acestui brand cu ADN românesc. Lin/. Apparel are o dinamică fascinantă și un drive creativ care completează nevoia de exprimare”.

Precum sugerează și mesajul colecției – ,,Wear Lin/. Apparel as you like and as ingenious as possible!’’, acest brand se adresează femeilor îndrăznețe, puternice, inventive, dornice de a experimenta noi forme și tipare, combinații îndrăznețe de materiale (bumbac, vâscoză, twill, voal, in, paiete) și accesorii (catarame tip trident, elastice decorative, centuri) pentru a le oferi cât mai multe sugestii de styling, săptămână de săptămână. „Deși Lin/. Apparel există pe piață de aproximativ 1 an, ne-am decis acum (după ce am căpătat și puțină experiență și încredere în a simți nevoile neacoperite suficient de piața fashion din România pentru clientele noastre) să lansăm brandul oficial pentru a oferi ocazia cât mai multor persoane care sunt în căutarea acestui stil, de a afla de noi. Prima colecție, apărută în 2018, este o colecție permanentă pentru că propune piese basic cu detalii minimaliste potrivite oricărei garderobe. Cea de-a doua, din 2019, este una ușor mai îndrăzneață în detalii, ce aduce în prim-plan materiale fluide, culori inspirate și legate de natură și natural, piese modulare, feminine, potrivite oricărui tip de siluetă, piese care să completeze inedit ținute din garderoba proprie!”, a mărturisit Alina Pușcaș despre Lin/. Apparel.

Acest brand a apărut din dragostea pentru haine și styling a Mihaelei Glăvan și a Alinei Pușcaș, dar și din nevoia unor piese basic, dar cu un tipar avantajos și modern, după cum susține Alina: „Ne cunoaștem de ani de zile și am pornit acest concept împreună după o perioadă destul de lungă în care, cel puțin eu, eram în căutarea unei idei de business pe termen lung, care să trezească în mine o nouă dorință de cunoaștere și implicare maximă. Pe la jumătatea anului 2017 am descoperit amândouă, povestind prietenește, așa cum obișnuiesc să o facă fetele despre îmbrăcăminte, că ne lipsesc aceleași piese basic cu un cut care să ne avantajeze și care să ne permită cât mai multe variațiuni de layering. Lin/. Apparel este a doua mea dragoste profesională și sper ca în timp să aibă un cuvânt important de spus în domeniu”.

Piesele Lin/. Apparel sunt disponibile pe: linapparel.com.