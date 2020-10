Look-uri pe care toate femeile trebuie să le încerce în această toamnă

Chiar dacă ultima perioadă a stat sub semnul întrebării din toate punctele de vedere, este posibil ca odată cu venirea toamnei să te poți bucura de echilibrul pe care îl aștepți de atâta vreme. Și pentru ca toate să meargă bine, nu uita că look-ul tău te va inspira în fiecare zi, iar alegerile pe care le faci îți vor influența într-o mare măsură starea de spirit. Iată câteva dintre elementele populare pentru această toamnă:

Revenirea anilor ‘90

Poate ai observat că tot mai multe elemente din moda anilor ‘90 încep să reapară în trendurile actuale. Cizmele lungi, peste genunchi, în combinație cu o fustă midi sau chiar o pereche de pantaloni scurți de costum sunt ingredientele perfecte pentru a scoate din anonimat un look office pentru zilele de iarnă. Nu uita că în garderobă trebuie să ai cel puțin un sacou larg, bărbătesc, pe care îl poți asorta cu o cămașă albă sau o helancă mulată. De asemenea, dacă te-ai gândit la o schimbare radicală, alege o vopsea de par într-o nuanță potrivită look-ului inspirat de anii ‘90. Inspiră-te din personajele feminine din serialul Friends sau Sex And The City și concentrează-ți atenția pe culori închise, naturale și care se potrivesc în decorul melancolic al sezonului toamnă-iarnă.

Confortul tomnatic

Nu fugi de piesele care-ți inspiră confort în sezonul rece. Cardiganurile, puloverele de lână și paltoanele sunt încă în vogă și fac parte din categoria pieselor vestimentare care nu se demodează. Acestea pot fi combinate cu fuste mini, dresuri sexy și pantofi stiletto pentru a-ți oferi un look senzual și pentru a-ți scoate în evidență formele. Nu te gândi că puloverele pufoase sunt potrivite doar pentru ținuta de casă sau cea de la cabană. Poartă-le mereu cu o piesă vestimentară care atrage atenția sau chiar cu blugi skinny în zilele în care vrei să te simți mai comod la birou.

Chic parizian

Stilul boem al femeilor din Paris reprezintă o inspirație de bază pentru orice sezon, inclusiv cel de toamnă. Chic parizian poate sună pleonastic, însă atunci când vrei să faci o schimbare importantă în stilul tău de zi cu zi este important să alegi piesele care ți se potrivesc și să le integrezi în vestimentație. Ținutele de toamnă-iarnă ale femeilor din Paris includ jeanși clasici, cu talie înaltă, balerini, botine din piele întoarsă, haine de blană, pulovere albe cu dungi negre și cămăși negre. De asemnea, dacă acest stil te inspiră și te reprezintă, asigură-te că ai în garderobă și o jachetă de tweed pentru sezonul rece. Aceasta va fi ideală atât pentru ținute casual, în combinație cu jeanși, cât și pentru cele office, în combinație cu pantaloni eleganți sau cu fuste creion.

Utilitarian chic

Stilul cunoscut sub numele de utilitarian în limba engleză continuă să facă furori în tendințele din ultimul an. Salopetele cu curea, ghete cu talpă groasă, jachetele kaki tip militar și pantalonii cu croiala dreaptă și multe buzunare sunt doar câteva dintre piesele cheie ale acestui trend. Dacă vrei să încerci ceva nou sau pur și simplu își dorești să fii în ton cu tendințele, completează-ți garderoba cu aceste elemente. Stilul utilitarian este masculin, potrivit pentru ieșirile casual alături de prieteni, dar și la muncă, asta dacă lucrezi într-un colectiv tânăr sau într-un start-up. Inspiră-te din creațiile designerului Rick Owens pentru a descoperi cum poate acest stil să se muleze perfect pe silueta femeilor.

Fii cât mai stylish în această toamnă cu ajutorul celor mai îndrăznețe tendințe și nu-ți fie teamă să incluzi câteva elemente clasice în outfiturile tale de zi cu zi.

