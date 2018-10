Mădălina Ghenea crede în nevinovăția lui Cristiano Ronaldo

„Pentru mine este incredibil ce am citit. Am filmat o reclamă pentru un parfum cu el și am rămas cu o impresie excelentă”, a declarat Ghenea.

„Este un om de mare caracter, un familist convins”, a subliniat ea.

Totodată, fotomodelul a precizat că Ronaldo nu i-a făcut niciodată avansuri.

„Am stat patru ore cu Ronaldo, am filmat tot, iar apoi a plecat imediat. Un adevărat profesionist”, a mai declarat românca pentru presa italiană.

De-a lungul timpului, Mădălina Ghenea și Cristiano Ronaldo s-au implicat în campanii umanitare.

Reacția Mădălinei vine la câteva săptămâni după ce fotbalistul portughez a fost acuzat de Kathryn Mayorga că a violat-o în anul 2009, în camera lui dintr-un hotel din Las Vegas. În acel moment, cei doi au semnat o înțelegere prin care ea primea suma de 375.000 dolari pentru a păstra tăcerea, iar el recunoștea agresiunea.

Totuși, săptămâna trecută, presa italiană a scris că Ronaldo a fost obligat de conducerea clubului Real Madrid să semneze acea înțelegere, fiind de fapt, nevinovat.

Lusitanul susține că a întreținut relații sexuale cu Mayorga, însă au fost de comun acord.

Sursă foto: Northfoto