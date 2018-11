Katy Perry este cea mai bine plătită cântăreaţă din lume. Cât a încasat aceasta

Pe poziţia a doua se află Taylor Swift

Cântăreaţa a câştigat impresionanta sumă din cele 80 de concerte incluse în turneul mondial „Witness”, dar şi ca jurat al emisiunii „American Idol”. Pe poziţia a doua se află Taylor Swift, cu câştiguri de 80 de milioane de dolari, mai ales datorită vânzărilor generate de albumul „Reputation”. Pe locul trei se află Beyonce (60 de milioane de dolari), Pink (52 de milioane de dolari) şi Lady Gaga (50 de milioane de dolari). Pe următoarele poziţii se află Jennifer Lopez (47 de milioane de dolari), Rihanna (37,5 de milioane de dolari), Helene Fischer (32 de milioane dolari), Celine Dion ( 31 de milioane de dolari) şi Britney Spears (30 de milioane de dolari). Clasamentul a fost alcătuit pe baza veniturilor obţinute de cântăreţe în perioada 1 iunie 2017 – 1 iunie 2018, din vânzări de albume, turnee, servicii de streaming şi contracte de publicitate.

Katy Perry este o cântăreaţă americană. Aceasta a devenit cunoscută datorită hitului I kissed a girl, care a atins prima poziţie în peste 20 de ţări, inclusiv Statele Unite, Canada, Marea Britanie şi Australia. De-a lungul timpului, aceasta a primit multe nominalizări, premii şi disctincţii ca artist la nivel mondial, devenind unul dintre cei mai bine plătiţi artişti muzicali din istorie, cu peste 100 de milioane de albume şi single-uri vândute la nivel mondial, dintre care 81 de milioane de single-uri şi peste 12 milioane de albume în SUA. Perry a lansat cinci parfumuri şi a intrat în domeniul filmului, fiind vocea Ştrumfiţei din trilogia The Smurfs şi protagonista unui film documentar, Katy Perry: Part of Me, ce are ca subiect viaţa ei ca artist şi despărţirea de Russell Brand, soţul ei, cu care a avut un mariaj de doar 14 luni.

