Kanye West își schimbă numele de scenă. Cum se va numi de acum celebrul rapper

Kanye West a anunțat că și-a schimbat numele de scenă, iar de acum va răspunde la numele „Ye”, anunțul fiind făcut pe rețeaua de socializare Twitter.

„Eu sunt Ye”, a anunțat rapperul.

the being formally known as Kanye West

I am YE

— ye (@kanyewest) September 29, 2018