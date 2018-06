Îl mai ții minte pe Gladiatorul? Cum arată Russell Crowe la 18 ani de la terminarea filmărilor

Russell Crowe făcea furori pe micile ecrane în urmă cu 18 ani, atunci când ne încânta privirile cu rolul său din filmul Gladiatorul, însă de atunci multe s-au schimbat.

Dacă în anii 2000 era un adevărat sex-simbol, un bărbat dorit de toate femeile și un cuceritor pe măsură, astăzi nu mai păstrează nimic din atuurile de odinioară care l-au făcut celebru.

Cu toate că alți colegi de breaslă au luptat să-și conserve pe cât posibil calitățile, Russell Crowe nu s-a arătat prea interesat de aspectul său fizic și, iată, urmările nu au întârziat să apară.

Russell Crowe are doar 54 de ani, însă kilogramele acumulate și faptul că și-a lăsat barbă, o barbă neîngrijită de altfel, îi adaugă mulți ani în plus. Cel care câștiga Oscarul în anul 2001 la categoria Cel mai bun actor în rol principal pentru prestația din Gladiatorul, dar și premiile Bafta și Globul de Aur pentru rolul din A Beautiful Mind, iată, arată astăzi ca un veritabil bunic, cu toate că până la acest rol mai are mulți ani de așteptat.

Russell Crowe a divorțat în mod oficial de soția sa, actrița Danielle Spencer, la începutul acestui an, însă cei doi erau despărțiți de peste 5 ani. Împreună au doi băieți în vârstă de 11, respectiv 14 ani.

