Hugh Jackman ar putea intra în Cartea Recordurilor

Într-un interviu acordat recent, Jackman a dezvăluit că nu i-ar displăcea să intre în Cartea Recordurilor, dimpotrivă. El a spus că aceasta a fost una dintre cele mai mari dorințe ale sale încă din copilărie.

„Visul meu și al fratelui meu a fost să îi impresionăm într-o bună zi pe cei de la Guiness”, a afirmat actorul în vârstă de 50 de ani.

„Am încercat să jucăm badminton timp de 48 de ore, am încercat să dăm cu banul de pe cot și recent am realizat că e posibil ca abia la vârsta asta să fi reușit un record, nu știu”, a mai spus Jackman.

Actorul i-a dat viață pentru prima dată lui Wolverine în X-Men în anul 2000 și a jucat în trei filme de sine stătătoare. Ultima dată s-a transformat în Logan în anul 2017.

În prezent, Hugh Jackman este pe cale să își înceapă turneul mondial „The Man, The Music, The Show”, spectacol inspirat de filmul „The Greatest Showman”, ce a înregistrat un succes uriaș în ultimul an.

