Gina Pistol, despre cel de-al doilea sezon Asia Express: „În ţară n-am făcut atâtea poze câte am făcut în India”

Gina Pistol, o prezență exotică în India

Sezonul al doilea din Asia Express urmează să înceapă duminică, 10 februarie, pe Antena 1. Înainte de difuzarea show-ului, Gina Pistol a mărturisit că experiența din India a fost una cu adevărat diferită. Blondă, cu ochi albaştri, Gina a fost o adevărată atracţie pentru localnici care, imediat ce o vedeau, veneau grupuri-grupuri pentru a-şi face poze cu ea. Ba mai mult, rămâneau după aceea minute bune doar să o privească, dacă se putea cât mai aproape de ea. “Cred că în ţară n-am făcut atâtea poze câte am făcut în India!”, a povestit ea.

India şi Sri Lanka au fost pentru Gina două lumi complet diferite faţă de tot ce a experimentat până acum. De la mâncare la mod de viaţă, totul a fost complet surprinzător. “Cea mai mare surpriză am avut-o într-o zi de filmare când am văzut unde spălau vasele din care noi am mâncat… într-un râu, un râu în care spălau şi covoare, haine şi cai!”, a adăugat Gina Pistol.

Ce trebuie să mai știi despre Asia Express, sezonul 2

Noul sezon Asia Express va avea trei zile de difuzare, duminică, luni şi marţi şi va aduce schimbări și în structura competiţiei. Nouă perechi de vedete se aventurează prin Sri Lanka şi India într-o călătorie unică, în care trebuie să se descurce cu un dolar pe zi, să îşi găsească singuri mâncare, cazare şi transport. Lupta se dă pentru premiul de 30.000 de Euro şi pentru mândria de a avea în “portofoliu” o asemenea performanţă la nivel personal.

Foto – Antena 1