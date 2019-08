(P) Alege performanța – GO FOR GREAT cu STR8

Fii mereu fresh cu STR8 Performance

Provocările zilnice te solicită și îți cer multă putere de concentrare, iar STR8 este aliatul tău, care te ajută să rămâi fresh chiar și în momentele de maximă presiune. Bărbatul STR8 știe că în drumul spre succes are nevoie de protecție maximă, pentru a-și duce la îndeplinire toate sarcinile și a-și atinge obiectivele.

Gama STR8 Performance este accesoriul bărbatului puternic și sigur pe el. Noile deodorante spray STR8 Fresh Recharge, Heat Resist si Protect Xtreme din gama Performance oferă prospețime și protecție îndelungată, până la 72 de ore, în timp ce deodorantul spray Invisible Force are grijă ca hainele să rămână perfect curate, fără urme. Deodorantele STR8 sunt disponibile și în varianta roll-on sau deo stick.

Acceptă provocarea lui Giannis Antetokounmpo

Giannis Antetokounmpo, unul dintre cei mai buni jucători de baschet la nivel mondial și imaginea brandului te provoacă să țintești cât mai sus și să alegi întotdeauna ce e mai bun. Urmează alături de el motto-ul GO FOR GREAT și vei fi mereu învingător!

Indiferent de obstacole, STR8 te susține să îți urmezi visurile și te ajută să te simți bine în pielea ta în orice moment. Acceptă provocarea și fii mereu la înălțime cu STR8!

GO FOR GREAT – GO WITH STR8!