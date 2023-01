Ondulatoare de păr – cele mai atractive soluții pentru bucle de vis

Buclele voluminoase și strălucitoare arată superb pe orice lungime, culoare și textură a părului și de aceea multe femei își doresc să le obțină fix ca la coafor, dar în confortul casei și fără costuri prea mari. Dacă nu ai moștenit părul creț de la unul dintre părinții tăi, există câteva modalități simple de a obține bucle perfecte singură, fără ajutorul unui hairstylist.

Acest articol conține linkuri cu coduri de marketing afiliat, ceea ce înseamnă că dacă veți comanda online produse din magazinele promovate, un procent din valoarea achiziției intră în contul de afiliere al Unica.ro. Mai multe detalii despre marketingul afiliat, pe profitshare.ro sau 2performant.

Multe femei consideră un lux mersul la coafor și nu doar din cauza costurilor ridicate, ci și a timpului liber puțin pe care îl au la dispoziție. Cu toate acestea, toate își doresc să arate bine și coafarea părului să fie una cât mai ușoară, dar cu rezultate spectaculoase. Astfel, dacă nici tu nu ai timp să mergi la coafor la 2-3 zile pentru a avea mereu bucle perfecte, am întocmit mai jos o listă cu câteva metode și aparate de coafat cu care poți obține bucle voluminoase la tine acasă.

Ce trebuie să știi înainte de a-ți face părul creț sau ondulat

Indiferent de instrumentul pe care îl utilizați, iată câteva sfaturi de la specialiști de care veți dori să țineți cont înainte de a vă coafa:

Pregătiți-vă și protejați-vă întotdeauna părul. Înainte de a ondula cu orice metodă care implică unelte fierbinți, aplicați un produs de protecție împotriva căldurii, uscați complet părul și periați-l pentru a descâlci șuvițele, potrivit Sabinei Wizemann, specialist la Good Housekeeping Institute Beauty Lab.

Alegeți instrumentul potrivit- ondulatoarele mai mari formează bucle mai lejere, în timp ce cele mai mici le fac mai strânse.

Alegeți intervalul potrivit de temperatură în funcție de tipul dvs. de păr. Dacă aveți părul deteriorat folosiți o temperatură cât mai mică.

Așteptați ca părul să se răcească înainte de a-l atinge pentru a nu strica buclele. Când ați terminat de coafat, dați părul cu fixativ și după ce părul s-a răcit de tot, treceți degetele prin bucle pentru a le separa.

Ondulatoare de păr automat

Ondulatoarele sunt, alături de plăcile de păr, cele mai populare instrumente de coafat. Aceste dispozitive folosite pentru a crea bucle și volum părului, sunt disponibile într-o varietate de forme, stiluri și materiale, precum metal, ceramic, turmalină și ioni. Există mai multe tipuri de ondulatoare care variază în funcție de diametru și de forma bobinelor. Acestea se folosesc pentru a crea diferite coafuri, cum ar fi bucle strânse, bucle lejere sau bucle cu valuri.

Astfel, dacă îți dorești să ai bucle spectaculoase, ți-am pregătit câteva soluții potrivite. Aceste ondulatoare te vor ajuta să obții buclele sau coafura dorită.

Ondulator automat Remington Keratin Protect CI8019, 230°C, cu înveliș ceramic, Argintiu, a fost conceput special pentru a te ajuta să obții simplu și ușor buclele dorite prin apăsarea unui singur buton, oferind rezultate perfecte de fiecare dată. Având un tambur avansat de ondulare ceramic, cu cheratină și ulei de migdale, care se transferă în păr în timpul coafării, îți poți menține buclele sănătoase, puternice și strălucitoare, în timp ce experimentezi diferite coafuri. Ondulatorul automat Keratin Protect funcționează prin rularea părului în jurul tamburului ceramic, încălzind delicat și ondulând părul, pentru a elibera o buclă cu aspect sănătos.

Dacă preferi totuși un ondulator clasic, poți încerca tot de la Remington acest ondulator de păr, cu protecție ridicată, temperatura variabilă și înveliș ceramic. Pentru o mai bună protecție a părului, acest produs distribuie căldura în mod uniform, astfel încât riscul deteriorării părului nu există. Acesta are un înveliș ceramic cu efect antistatic, pentru un păr foarte mătăsos și bucle care chiar rezistă. Cu setări variabile ale temperaturii, ondulatorul Remington îți oferă posibilitatea de a controla nivelul temperaturii pentru a găsi setarea de temperatură perfectă pentru tipul tău de păr. Folosește setările de temperatură scăzuta pentru părul vopsit, decolorat sau subțire; o temperatură medie pentru părul normal, iar temperatură maximă doar pentru părul des, gros și foarte ondulat.

Un alt ondulator extrem de ușor de folosit este aparatul de ondulat și creponat PROluxe 4-in-1, care îți oferă libertatea de a îți crea patru stiluri diferite de onduleuri la modă. Rotița ajustabilă modifică cu ușurință adâncimea tamburului, pentru a putea schimba look-ul, în timp ce tehnologia OPTIheat țintește căldura acolo unde contează, oferind coafuri care durează pentru 24 de ore. Astfel, poți obține cu ușurință onduleuri definite, onduleuri lejere de sirenă, onduleuri relaxate de vară și onduleuri rebele.

Cu ondulatorul automat Curl Secret 2 (C1300E) poți obține un păr ondulat în câteva minute. Alege dintre cele 36 de tipuri de bucle, subțiri sau foarte groase, în functie de tipul de look pe care dorești să îl adopți. Ondulatorul automat Babyliss Curl Secret 2 dispune și de două capete interschimbabile de dimensiuni diferite (25mm sau 35mm). Alege capul de 25mm pentru suvițe subțiri și bucle strânse și adoptă un look lejer încercând capul de 35mm, care-ți permite ondularea unei suvițe de păr de până la 3 cm. Camera ceramică din interiorul ondulatorului automat distribuie temperatura uniform și asigură protecție astfel încât efectul să fie unul de păr strălucitor, sănătos și perfect ondulat, în doar câteva minute. În plus, funcția ionică de care dispune ondulatorul automat netezește firele de păr rebele. Ondulatorul automat Curl Secret 2 (C1300E) îți permite să alegi direcția de ondulare a părului, la stânga, la dreapta sau alternativ. Fie că vrei bucle pe dreapta sau bucle pe stânga, poți ondula fiecare parte cu o simetrie perfectă. Opțiunea alternativă înseamnă ondularea automată pentru o combinație de bucle pe dreapta și pe stânga cu un aspect complet natural.

Bucle perfecte poți obține și cu ondulatorul automat Curl Secret Optimum. Cu tehnologia de ultimă generație, acest ondulator oferă trei moduri automate pentru bucle: strânse, largi și onduleuri lejere. În funcție de rezultatul dorit și de modul selectat, ondulatorul ajustează automat setările pentru mai mult confort și utilizare mai intuitivă. Curl Secret Optimum dispune și de un înveliș de ceramică și funcție ionică. Astfel, părul tău este protejat și efectul de păr electrizat dispare. Mai mult, ondulatorul automat Curl Secret Optimum are un modul de așteptare care reduce în mod automat temperatura de încălzire la 150°C după 20 de minute de inactivitate. Pentru mai multă siguranță, dacă ondulatorul rămâne activ mai mult de 60 de minute în mod continuu, acesta se va opri automat.

Ondulatorul Automat cu abur Curl Secret Steam C1800E este ușor de folosit și va da părului tău un aspect lucios, mătăsos și strălucitor. Și asta, pentru că îmbină tehnologia de ondulare automată Curl Secret cu functia de abur pentru ca rezultatul final să depășească orice așteptare. Acest ondulator hidratează suvițele de păr în timpul ondulării pentru ca buclele să reziste mai mult timp. Tot ce ai de făcut e să umpli recipientul de apă și să-l montezi în portul special al ondulatorului, înainte să-l bagi în priză. Însă, asigură-te că ai mâinile uscate înainte de folosirea produsului și introducerea suvițelor de păr.

Bucle ca la coafor poți obține și cu multistylerul Dyson HS01 Airwrap Complete, roșu. Acesta oferă o metodă complet nouă pentru coafarea părului ce are la bază efectul aerodinamic Coandă. Atrage și înfășoară suvițele de păr printr-o singură mișcare, folosind un fenomen aerodinamic revoluționar: efectul Coandă. Obții astfel bucle și onduleuri voluminoase fără a degrada structura firului de păr. Fie că vrei păr drept, creț sau ondulat, Airwrap promite rezultate ca la salon. Așează ondulatorul spre capătul suviței și privește cum aceasta este atrasă și înfășurată în jurul acestuia. În plus, periile de netezire și îndreptare Dyson folosesc efectul Coandă pentru a atrage părul pe suprafața periei, suflând aerul de-a lungul firului de păr, imitând astfel tehnica de coafare a unui stilist profesionist.

O adevărată inovație în domeniu este și multistyler Dyson HS05 Airwrap Complete, 3 trepte de viteză, Nichel-Cupru. Fără temperaturi ridicate poți obține rezultate ca la salon. Folosind fenomenul aerodinamic Coandă, Dyson Airwrap curbează fluxul de aer și atrage părul extrem de ușor în jurul ondulatorului. Astfel, obții bucle și onduleuri voluminoase ușor și rapid. Usucă părul umed cu un suflu puternic de aer și un nivel controlat de căldură, fără a deteriora structura firului de păr, iar accesoriul nou cu efect Coandă îmbunătățit usucă, netezește și ascunde firele rebele. Obții cu până la 58% mai puțin păr electrizat.

O opțiune foarte bună pentru coafarea părului și obținerea buclelor este și aparatul de coafat Dyson Airwrap Multistyler Complete, Vinca Blue/Rosé. Datorită tehnologiei revoluționare și a motorului inteligent, multistylerul Dyson Airwrap coafează părul umed fără a deteriora structura firului de păr. Accesoriile noi realizează onduleuri și bucle atât spre interior, cât și spre exterior, fără să mai fie nevoie să le înlocuiești pentru a schimba direcția. Cu ondulatorul de 30 mm creezi bucle strânse și definite, iar cu cel de 40 mm obții bucle largi și voluminoase. Alternează direcția buclelor în timp ce te coafezi.

Ondulatoare de păr fără căldură

Dacă vrei însă să obții bucle frumoase cu dispozitive fără căldură, am pregătit câteva variante pentru tine. Acestea sunt disponibile într-o varietate de stiluri și materiale. Ondulatoarele fără căldură sunt foarte căutate de reprezentantele sexului frumos pentru că oferă o alternativă mai sănătoasă pentru coafarea părului decât produsele care folosesc căldură și sunt populare în întreaga lume. Acestea sunt mai ușor de folosit decât produsele care folosesc căldură pentru că nu există riscul de a deteriora părul.

Cu setul pentru modelarea buclelor, Revolution HairCare Curl Enhance puteți avea bucle frumoase și naturale, fără tratamente termice, iar tot procesul este simplu și comod. Setul conține 2 elastice de păr tip scrunchie, un bigudiu lung satinat pentru înfășurarea părului, clemă de păr pentru prindere și un săculeț cu șnur. Tot ce aveți de făcut este să plasați pe cap bigudiul lung de satin și fixați-l în creștet cu clema. Apoi, înfășurați pe el părul din jur și fixați-l la capete cu elasticele. Pentru rezultate maxime, lucrați cu părul ușor umed și așteptați până când se usucă complet, pentru a scoate bigudiul.

Buclele bogate, care se direcționează înspre exterior, le veți putea obține fără mare efort, fără căldură și în timpul somnului! Aceasta datorită setului pentru ondularea părului BrushArt Hair. Luați-vă rămas bun de la împletirea temeinică a părului cu cordonul de la halat și cu un rezultat mediocru. Acest set creează bucle confortabile și absolut perfecte. Înainte de ondulare, umeziți-vă părul cu un spray pulverizant sau uscați-l doar pe jumătate după spălare. Plasați bigudiul lung pe tâmplă și fixați-l cu clama. Apoi începeți să rulați șuvițe individuale de păr la nivelul frunții și să adăugați treptat mai multe șuvițe. La final, fixați bigudiul cu elasticul. Continuați la fel și pe cealaltă parte. Dimineața, după trezire sau după 3–6 ore (când părul este complet uscat), îndepărtați bigudiul și coafați-vă părul așa cum doriți.

Setul pentru ondularea părului BrushArt Hair

Poți obține bucle frumoase și cu banda pentru ondulat părul Afdeal, roz. Mai exact, este vorba de o bentiță echipată cu opt capete ferme pe care trebuie să înfășurați suvițele de păr pentru a obține un păr creț frumos. Nu este nevoie de energie electrică sau caldură. Puteți crea cu ușurință propria coafură, fără a deteriora părul, în condiții de siguranță. Pentru rezultate maxime, lucrați cu părul ușor umed și așteptați până când se usucă complet, pentru a scoate banda.

Buclele pot îmbunătăți considerabil aspectul părului și oferă o mare versatilitate pentru că sunt ușor de stilizat și pot fi purtate în multe moduri.

