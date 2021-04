Vedeta a povestit care este suma minimă care îi intră în cont și pentru care ar plăti taxe la stat, conform spuselor ei. În prezent, persoanele care au peste o sută de mii de urmăritori pe Instagram încasează în jur de 150-200 de euro pe postare. Bianca Drăgușanu se poate lăuda cu câștiguri mult mai mari, ținând cont că are peste 1 milion de urmăritori

„Eu am un reach la tot Instagramul meu, eu am contracte foarte bune și câștig peste 10.000 de euro din tot ce se întâmplă acolo, scris și pe foaie la care se plătește taxă”, a povestit blonda pentru Antena 1, citată de România TV. „10.000 minim! Când vine Black Friday fac și 20.000! Iar eu trebuie să am întotdeauna InstaStory-uri. Eu plătesc taxe și impozite la toate încasările pe care le am. Eu trebuie să-mi pozez pantofii, bluzița, extensiile, cerceii și așa mai departe. Trebuie să am un flux”.

Viață personală tumultoasă, în pofida bogăției

Deși are atât de mult succes pe plan financiar mulțumită Instagramului, Bianca Drăgușanu nu a avut noroc și în dragoste. Mai exact, relația cu afaceristul controversat Alex Bodi i-a lăsat răni profunde, din cauză violenței fizice și verbale. Momentan, acesta vrea să dea o în judecată, după ce ea a postat mai multe fotografii din vremea când erau împreună.

Conflictul a început atunci când Alex Bodi a postat o poză cu Bianca Drăgușanu după o operație estetică. Pentru a se răzbuna, blonda a postat imagini în care fața ei era desfigurată, în urma abuzurilor fizice la care a supus-o afaceristul.

Bianca a povestit mai multe despre întregul incident mai multe la Xtra Night Show, după cum arată Știri de Cluj: „Eu am publicat acele fotografii în urma unor fapte care au avut loc, s-au întâmplat. Eu am luat bătaie, există un dosar, persoana care m-a bătut va fi pedepsită. Eu sunt terorizată şi în momentul de faţă. Am vorbit cu Bodi de vreo trei ori la telefon până acum. Eu pot demonstra că îmi transmite tot felul de chestii: mesaje cu dublu sens, cu subînţeles.”

„El nu este ceea ce pare”, a ținut vedeta să mai precizeze. „Nu vreau să mai vorbesc despre el pentru că este o perioadă din viaţa mea care nu s-a încheiat frumos şi nu îmi face place să vorbesc despre asta. El este cel care a făcut publică fotografia în care apar tumefiată din cauza operatiei, motiv pentru care am decis să fac şi eu publice imaginile astea. Doar el o avea. Fostul meu soţ, în timp ce iubita lui face clătite, fuge în spatele casei şi mă sună pe mine, ca un şoricel. Mă ceartă, îmi spune lucruri… El o să plătească pentru ce a făcut. Eu am luat bătăi timp de doi ani de zile, frecvent”.

