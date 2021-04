De ce primește Mirela Vaida mai puțini bani la „Acces Direct” decât fosta prezentatoare, Simona Gherghe

Mirela Vaida se numără printre vedetele de televiziune foarte puțin afectate, pe plan profesional, de pandemia de COVID-19.

Anul 2021 a venit pentru Vaida cu proiecte care mai de care mai interesante, printre care se numără și participarea la noul sezon al show-ului interactiv de la Antena 1, “Te cunosc de undeva”. Pentru această colaboraro, prezentatoarea de la “Acces Direct” ar fi primit de la Antena 1 suma de 15.000 de euro, bani acordați pentru trei luni de contract.

Pentru a-și onora contractul, Mirela Vaida a lipsit câteva zile din platourile de filmare de la “Acces Direct”, Emilia Ghinescu fiind cea care i-a ținut locul ca prezentatoare a emisiunii. La “Acces Direct”, Mirela Vaida ar avea un onorariu de 5.000 de euro, jumătate din suma pe care o primea fosta prezentatoare a emisiunii, jurnalista Simona Gherghe. Se pare că Mirela Vaida a acceptat o sumă mai mică de bani, față de salariul Simonei Gherghe, pentru că știa că nu va primi o ofertă mai generoasă din cauza crizei create pe fondul pandemiei de COVID-19.

„La ‘Acces direct’ câștigă puțin, comparativ cu Simona Gherghe care lua 10.000 de euro lunar. Când a primit propunerea pentru TCDU (n.r.- Te cunosc de undeva), Mirela a fost tare încântată. A venit fix într-un moment în care alte activități profesionale erau blocate. A cerut 15.000 de euro ca să semneze, dar cred că accepta și mai puțin, atât de mult i-a plăcut proiectul”, au declarat sursele de la fanatik.ro.

Pe lângă aceste venituri, Mirela Vaida mai făcea bani, înainte de pandemie, și din spectacole de teatru, iar recent și-a făcut și un vlog personal.

„Eu sunt plătită pe ediţie. Aşa sunt salariile în televiziune, în general. Eu am o sumă negociată pe ediţie, care nu e fabuloasă, şi se înmulţeşte cu câte zile am lucrat. Pe mine nu mă afectează etichetele care mi se pun. Eu am făcut mai multe emisiuni LIVE, Acces Direct nu este prima. Atâta timp cât se vorbeşte, înseamnă că eşti important pentru ei”, povestea în 2020 Mirela Vaida într-un interviu acordat Danei Săvuică.

Mirela Viada, atacată în direct, pe platoul de filmare, de o femeie dezbrăcată

Vineri, 19 martie, prezentatoarea de la “Acces Direct” a trecut prin clipe de groază. Vaida a fost atacată în timp ce prezenta subiectele zilei, de o femeie necunoscută care a intrat în fugă pe platoul de filmare și a aruncat spre ea o piatră. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, iar femeia a fost reținută de un echipaj de poliție care sosise de urgență la fața locului.

„Sunt în stare de șoc, fac eforturi să nu cedez. După cum vedeți, ne-a fost spart platoul. Avem un pietroi care trebuia să fie în capul meu. Doamna a făcut firul atacului foarte bine. Ea era dezbrăcată complet. Au imoblizat-o colegii mei. Am chemat poliția. Am luat un calciu. Sunt în șoc, realmente. Dacă tot s-a creat acest context, n-am depus o plângere la politie, dar ar trebui s-o fac. Primesc mesaje de la o doamnă Șerban care îmi termite mesaje pe Facebook. Doamna este criminala de la metrou, care am înțeles că este la închisoare. Și are acces la internet să-mi trimită mesaje. A venit săgeată la mine și fix spre capul meu cu pietroiul. Norocul meu e totuși că nu m-a nimerit. Îmi este teamă”, a povestit Mirela Vaida plângând, după incident.

Mirela Vaida a depus o plângere penală împotriva agresoarei și a mai dezvăluit că primește adesea amenințări din partea persoanelor necunoscute.

„Da, primesc amenințări multe și o să înaintez plângere penală și pentru asta. Adică primim foarte multe amenințări și în mediul online și nu le luăm în serios pentru că toată lumea își permite să facă și să spună orice”, a spus Mirela Vaida, după ce a fost atacată pe platoul de filmare.

