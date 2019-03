Flavia Mihășan părăsește echipa „Neatza”

Prezentatorul a afirmat, în timpul emisiunii, că 1 martie este ultima zi de lucru a Flaviei, care urmează să devină mamă.

„Trebuie să facem anunțul ca în orice familie și în orice casă. Este ultima zi în care Flavia mai prezintă rubrica meteo. De luni, Flavia ne va privi de acasă, alături de burtica ei, în încercarea de a face ceea ce nu am ținut-o în loc de câțiva ani, pentru că e greu să-ți faci o familie când ai jobul ăsta. Pe Flavia am găsit-o greu, nu a vrut să vină de la început, ne-am rugat de ea câteva săptămâni și apoi i-am deschis drumurile. E suficient să dați câteva click-uri online ca să vedeți ce am făcut cu Flavia. Eu, personal, vreau să-ți mulțumesc pentru că m-ai făcut să dansez, n-am știut că pot să ridic o femeie deasupra capului”, a spus Dani.

„Nu mă așteptam să ne spunem lucrurile astea aici, în platou. Sunt șase ani. Vă mulțumesc pentru tot și ne vedem după aceea”, a spus și Flavia emoționată.

Flavia Mihășan este însărcinată în șapte luni.

Sursă foto: Instagram