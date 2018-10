Enrique Iglesias vrea să renunţe la turnee „în viitorul apropiat”

Cântăreţul Enrique Iglesias a declarat într-un interviu că se gândeşte serios să renunţe la turnee în viitorul apropiat, dar acest lucru nu înseamnă că va renunţa definitiv să cânte. Artistul a spus că, de-a lungul anilor, a mai luat în considerare acest lucru.

Enrique Iglesias a declarat că au mai fost zile în care i-a trecut acest lucru prin minte

„Au fost zile în care mi-a trecut acest lucru prin minte. Probabil acest lucru va deveni realitate în viitorul apropiat”, a declarat cântăreţul pentru publicaţia The Sun. Totuşi, artistul spune că va continua să înregistreze muzică, însă, în prezent, îşi doreşte să stea acasă împreună cu partenera sa de viaţă, Anna Kournikova şi gemenii lor în vârstă de zece luni, Nicholas şi Lucy. Din acest motiv, Enrique Iglesias a refuzat oferta de a fi membru al juriilor în mai multe emisiuni-concurs muzicale.

Enrique Iglesias este fiul celebrului cântăreţ spaniol Julio Iglesias şi a ajuns unul dintre cei mai în vogă artişti pop din ultimele două decenii. „Escape” (2001) este cel mai de succes album al artistului latino, fiind vândut în peste 10 milioane de exemplare în întreaga lume. Cu peste 100 milioane de discuri vândute, Enrique Iglesias a cucerit milioane de fani din întreaga lume cu melodii, precum “Bailando”, “Ring my bells”, “Hero”, “Bailamos”, “Noche Y De Dia”, “Turn the night up”, “Tonight”, “I like it”, “Do you know”, “Not în love”.

Sursă foto: Hepta.ro