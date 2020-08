RENGLE și Cristina Pucean lansează piesa BENGA

„Nu știu ce o să faceți voi după ce veți vedea acest clip, dar știu ce am făcut eu. Am rămas cu gândul la Cristina Pucean! OMG! Nu știu ce mi-a făcut femeia asta, dar e evident că mi-a făcut ceva. E o trecere imensă de la tocuri la femei (wink, wink) și cred că de asta sunt și atât de răvășit. Anyway, acesta e primul episod din Double Challenge și unul dintre cele mai sexuale proiecte ever!”, a spus RENGLE.

Pentru a reda vizual cât mai bine versurile și ritmul piesei, clipul a fost filmat în aproape 12 ore, în muzeul Kitschului din București și seara, pe câmp.

Piesa a fost compusă de Theea Minculescu și Costi Domințeanu, a fost scrisă de Theea Minculescu și produsă de Costi Domințeanu și Alex Ghinea.

Regia clipului este semnată de Raluca Netca, Alex Chițu a fost director de imagine, iar producția video aparține Loops Production.

