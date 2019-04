Prestige Orchestra, singurul one band show din România, reunește 30 de artiști

„Am zis că trebuie să evoluăm din punct de vedere muzical si artistic, așa că la scurt timp am hotărât să facem o orchestră complexă și completă pentru ca oamenii să poată avea tot ceea ce își doresc și este necesar din punct de vedere artistic la un eveniment. Așa am ajuns să fim singurul one band show din țară, cu o echipă de 30 de artiști”, povestesc Iuliana și Costin Ghinea, fondatorii formației. Rezultatele cu care ei se pot mândri vorbesc despre profesionalismul proiectului lor: de-a lungul timpului, Prestige Orchestra a fost responsabilă de distracția de la peste 1000 de evenimente private și corporate.

Componența Prestige Orchestra este impresionantă: din band fac parte 10 instrumentiști de elită cu studii în domeniu și concerte în toată lumea alături de artiști consacrați (tobe, chitară bass, chitară solo, pian, trompetă, trombon, saxofon, nai, acordeon, percuție), cabaretul, format din șase balerine profesioniste, și un grup folcloric format din cinci membri vocali și șase dansatori profesioniști care aduc picătura de folclor autentic din toate colțurile țării.

„Complexitatea programului și personalizarea repertoriului pentru fiecare eveniment in parte, polivalenta vocală și conceptul în sine sunt factorii care ne diferențiază de ceea ce mai există pe piață”, declară fondatorii Prestige Orchestra. „Pentru noi, acest proiect este un vis care a devenit realitate si se contureaza din ce in ce mai frumos pe zi ce trece, crescut cu multă dedicare, perseverență, urcușuri și coborâșuri. Este tot ceea ce am realizat în 11 ani de muncă, studiu și exigență. Suntem dedicați din toate punctele de vedere și nu trece o zi fără să lucrăm pentru a îmbunătăți cât mai mult calitatea serviciilor pe care le oferim. Bucuria noastră vine din fața scenei, de pe ringul de dans și din aprecierea publicului”, mărturisesc Iuliana și Costin.