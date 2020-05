Orașul trist – o mărturie muzicală de la Alex Velea și Matteo

Piesa este un remake al piesei „Orașul trist“ al trupei Genius, piesă lansată în anii 2000, dar al cărei refren descrie perfect realitatea actuală.



„Mă bucur că am putut face piesa aceasta cu bunul meu prieten Matteo. Piesa este gândită de anul trecut, însă am considerat că se potrivește perfect situației actuale în care ne aflăm. Vreau să le mulțumesc celor de la Genius care ne-au susținut atunci când le-am spus ideea. Am vrut să ajung la cât mai mulți oameni cărora le este greu să stea departe de cei dragi și care aveau nevoie de o alinare, acum trebuie să fim alături unul de celălalt mai mult că niciodată“, a spus Alex Velea despre noua piesă.

„<Orașul trist> este o piesă pe care mă bucur că mi-am putut pune amprenta, este o piesă emoționantă care mie îmi merge la suflet mereu când o ascult. Am considerat că de asta au nevoie oamenii în aceasta perioadă grea, să aibă grijă puțin și de suflet. Când am scris versurile m-am gândit la fata mea, la Mia, care a venit pe lume în vremurile astea tulburi și la cât de mult îmi doresc să crească într-un mediu sănătos și fericit. Cu toate astea eu nu îmi pierd starea bună și îmi doresc să transmit asta cât mai mult“, a declarat Matteo despre colaborarea cu Alex Velea.

Cu toate că trecem printr-o fază dificilă, cei doi tătici nu și-au pierdut optimismul și își doresc să insufle bucurie tuturor urmăritorilor lor, așa că au decis ca toate încasările care rezultă din vizualizările piesei până la finalul anului, vor fi donate Organizației Salvați Copiii pentru Fondul de Urgență pentru Spitale, fond care sprijină medicii din linia întâi prin achiziționarea de aparatură și echipamente de protecție.

Salvați Copiii România a activat la începutul lunii martie mecanismul de urgență pentru echiparea a peste 50 de spitale din România, iar 17 dintre acestea au primit deja echipamente și aparatură performanță, în valoare de 400.000 euro, fonduri strânse de la companii și persoane fizice. Fondul de urgență pentru sprijinirea imediată a sistemului medical rămâne deschis: RO43RNCB0071011434790083, unde vor fi centralizate contribuțiile companiilor și ale tuturor celor care pot să sprijine întărirea sistemului medical românesc. Persoanele fizice care vor să ajute pot dona online pe https://www.salvaticopiii.ro/ce-facem/protectie/situatii-de-urgenta/coronavirus.

Despre Organizaţia Salvaţi Copiii: De 30 de ani, Salvați Copiii România construiește programe sociale, politici publice și practici solide în beneficiul copilului din România. Expertiza și complexitatea proiectelor la nivel național fac din organizație o instituție socială esențială, al cărei rol este medierea între societatea și autoritatea publică, în beneficiul copilului. În trei decenii de activitate, Salvați Copiii a intervenit activ în societate, identificând soluții concrete pentru protejarea și sprijinirea copiilor vulnerabili, și a militat, în același timp, pentru o colaborare viabilă cu autoritățile decidente, pentru asigurarea interesului superior al copilului. Salvați Copiii și-a asumat rolul de supraveghere vigilentă a autorităților publice, în așa fel încât acestea să implementeze politici publice de durată care să corecteze cauzele care duc la vulnerabilizarea copiilor.

