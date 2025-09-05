Eclipsa parțială de Soare din 21 septembrie 2025. Ce mesaj are pentru zodii

Ultima eclipsă din acest an va fi eclipsa parțială de Soare din 21 septembrie. Luna nouă va bloca parțial lumina Soarelui, dar fenomenul va fi vizibil doar dintr-o zonă foarte restrânsă a planetei. Află de unde poate fi observată eclipsa parțială de Soare din 21 septembrie, ce fenomene cerești se petrec în preajma ei și cum se crede că va afecta cele 12 zodii.

Eclipsa parțială de Soare din 21 septembrie 2025 se petrece chiar în preajma echinocțiului de toamnă și încheie seria de eclipse din acest an. Fenomenul reprezintă un adevărat eveniment pentru amatorii de astronomie, dar, din păcate, nu poate fi observat din România. Abia în anul 2027, vom avea o eclipsă parțială de Soare care va fi vizibilă și de pe teritoriul țării noastre.

În toamna acestui an, eclipsa parțială de Soare din 21 septembrie 2025 poate fi văzută doar din anumite regiuni din Sudul Pacificului, Noua Zeelanda și Antarctica. Doar câteva sute de mii de oameni vor reuși să o vadă și un număr restrâns de astronomi amatori. Faza maximă a eclipsei va avea loc pe data de 21 septembrie, la ora 22 și 42 de minute, ora Bucureștiului.

Pasionații de eclipse au denumit deja eclipsa parțială de Soare din septembrie ”eclipsa echinocțiului”, deoarece ea se petrece în preajma echinocțiului de toamnă care va avea loc în seara zilei de 22 septembrie 2025.

Cum se formează o eclipsă de Soare

Termenul eclipsă vine din greaca veche și înseamnă ”a lăsa în urmă, a umbri, a întuneca”. Ori de câte ori, lumina Soarelui este parțial sau total acoperită de Lună, se petrece o eclipsă parțială sau totală.

Așadar, eclipsa apare în momentul în care, văzută de pe Terra, Luna se află între Pământ și Soare și blochează parțial sau total lumina soarelui. În secolul actual, vom avea 77 de eclipse parțiale de Soare, 68 de eclipse totale și 72 de eclipse inelare.

Eclipsa parțială de Soare din 21 septembrie 2025 nu este vizibilă din România. Ultima astfel de eclipsă vizibilă din țara noastră a avut loc pe data de 29 martie 2025, iar următoarea va avea loc pe data de 2 august 2027 și va fi tot o eclipsă parțială de Soare.

Cele patru tipuri de eclipse de Soare

Eclipsa totală de Soare este cel mai spectaculos, dramatic și misterios fenomen la care putem asista. În faza ei maximă, o eclipsă totală de Soare va aduce noaptea în miezul zilei, dar întunericul nu va fi asemănător cu cel al nopții, ci un întuneric straniu, ca o ceață densă și aproape neagră, care te împiedică să mai vezi detalii, lucruri mărunte sau forme.

Cu siguranță, mulți dintre noi ne amintim de emoțiile stranii, de curiozitatea și teama pe care am trăit-o la ultima eclipsă totală de Soare vizibilă din România, de pe data de 11 august 1999. Următoarea eclipsă totală de Soare vizibilă de la noi va avea loc pe 3 septembrie 2081. În acest caz, se poate spune că este un eveniment unic în viață! În schimb, se întâmplă să asistăm mai des la eclipse parțiale de Soare vizibile din țara noastră.

Iată cele 4 tipuri de eclipse de Soare:

Eclipsă parțială; Eclipsă totală; Eclipsă inelară; Eclipsă hibridă.

În cazul unei eclipse parțiale, Soarele, Luna și Pământul nu sunt aliniate perfect, astfel că Luna va acoperi doar o anumită parte din discul Soarelui.

În cazul eclipsei totale, alinierea este una aproape perfectă, Luna acoperă în întregime Soarele, iar coroana solară (stratul superior al atmosferei Soarelui), devine vizibilă cu ochiul liber.

Eclipsa inelară apare când Soarele, Luna și Pământul sunt aliniate perfect, dar Luna se află mai departe pe orbita ei, astfel că discul Lunii pare mai mic și nu poate acoperi complet Soarele, lăsând un inel subțire de lumină aurie în jurul lui.

În timpul unei eclipse hibride, se produce o alinere foarte bună, dar intervine iar distanța la care se află Luna față de Pământ. De această dată, Luna nu se mai află atât de departe ca la eclipsa inelară, ci puțin mai aproape. Suficient de aproape pentru ca cei care văd eclipsa la răsărit sau la apus (momente la care, curbura Pământului face ca Luna să se afle puțin mai departe) să o vadă ca eclipsă inelară, dar, cei care o văd în preajma prânzului (când curbura Pământului face ca Luna să ajungă puțin mai aproape) să o vadă ca una totală. Acest tip de eclipsă este foarte rar.

Eclipsa parțială de Soare din 21 septembrie – conjunctura astrală

Pentru multi pasionați de astronomie, este o eclipsă solară cu care se vor întâlni an de an, dar pentru pasionații de astrologie, ea generează energii mistice și schimbări semnificative în horoscopul lunii septembrie.

Chiar dacă este o eclipsă parțială, ea are o energie puternică asupra zodiilor. Ea se formează în momentul în care Luna nouă întunecă Soarele și marchează începutul unui nou ciclu de șase săptămâni în care energia ei se va resimți puternic la nivel individual.

Cum eclipsele de Soare se petrec întotdeauna când este Lună nouă, de data aceasta Luna nouă va fi în zodia Fecioarei, astfel că și eclipsa de Soare este tot în semnul de Pământ al Fecioarei. Ea va absorbi puterea Soarelui și va amplifica puterea lui Venus care se află și ea tot în zodia Fecioarei, în preajma eclipsei.

O altă conjunctură interesantă care se petrece în preajma eclipsei este dată de intrarea lui Mercur în Balanță, urmată de tranzitul lui Marte din Balanță către Scorpion.

Energia eclipsei se va concentra așadar către bunăstarea individuală, sănătate, liniște, familie, ordine și stabilitate. Va fi o eclipsă care va pune în valoare reperele adevărate din viața noastră, fundamentul, piatra de temelie pe care ne sprijinim și care poate fi, de la caz, la caz, o familie unită, o carieră de excepție, o pasiune cu numeroase satisfacții și avantaje materiale.

Ce influență va avea eclipsa de Soare din Fecioară pentru fiecare zodie

Berbec

Nativii Berbeci vor fi surprinși de o schimbare de planuri pe care o impune programul de lucru sau noile obligații de familie. Trebuie să pregătească o sumă mai mare de bani pentru a evita complicațiile, dar eclipsa de Soare va fi benefică în ceea ce privește investițiile făcute pentru familie.

Taur

Profund influențați de eclipsa de Soare din Fecioară, Taurii s-ar putea să treacă prin momente critice, deoarece tihna și liniștea lor va fi tulburată. Trebuie să găsească rapid diverse soluții și pentru ei, și pentru persoanele dragi care sunt implicate în evenimente mai puțin plăcute. Dar totul se va încheia cu bine, deoarece sunt buni mediatori.

Gemeni

Pentru Gemeni este un început promițător, iar eclipsa de Soare le prinde bine dacă au planuri mari pentru viitorul apropiat. Cei mai mulți nativi au adunat bani la începutul lunii septembrie și se pun pe treabă. Gemenii sunt foarte creativi, astfel că orice proiect care presupune talent, creație, inovație și renovare va fi bine aspectat de eclipsă și se va derula mult mai repede.

Rac

Nativii Raci au numai de câștigat după eclipsa parțială de Soare din 21 septembrie. Datorită ei, Racii vor reuși să își pună în valoare toate calitățile și vor atrage oamenii buni și frumoși lângă ei. Cine se simte singur, va descoperi că are mai mulți prieteni decât credea. Iar cei care au nevoie de dragoste, o vor găsi în momentele de cumpănă.

Leu

În timpul eclipselor de Soare, zodia Leu este profund influențată și trebuie să se aștepte la evenimente majore. De data aceasta, este posibil să apară schimbări mari în carieră, unii dintre Lei fiind nevoiți să demisioneze. Dar nu va trece mult timp și vor primi vești bune de la angajatori mult mai serioși.

Fecioară

Pentru Fecioare, eclipsa de Soare are vești bune de departe, poate chiar de la rudele din străinătate. Nativii care se bucură în continuare de concediu, ar fi bine să călătorească în aceste zile și să încerce să ajungă la destinația la care visează de câțiva ani. Vești bune vor avea Fecioarele și pentru sănătatea lor, se vor simți mai puternice și mai rezistente.

Balanță

Nativii din zodia Balanței vor reuși să discute, să negocieze și să obțină unele avantaje de partea lor în situații mai complicate. Eclipsa de Soare din 21 septembrie aduce o energie benefică pentru Balanțe care sunt încurajate să fie mai vocale și să își ceară drepturile. Ele vor avea de câștigat, inclusiv financiar.

Scorpion

Întotdeauna zodia Scorpionului primește influențe pozitive de la eclipsele parțiale de Soare, așa cum este și eclipsa de Soare din 21 septembrie. Iar cea mai bună veste este că se vor bucura de o reuniune de familie și vor avea aproape copiii sau nepoții pe care nu sperau să îi mai vadă curând. Chiar dacă vacanțele au trecut, pentru Scorpioni petrecerile continuă!

Săgetător

Zodie de Foc, Săgetătorul are de înfruntat situații neprevăzute și poate pierde, dacă se pripește. Nativii Săgetători sunt invitați să învețe ceva de la eclipsa de Soare din Fecioară și anume conceptul de prioritate, deoarece nu le este prea familiar. Viața lor poate fi mult mai liniștită și ordonată, dacă știu să își stabilească prioritățile.

Capricorn

Eclipsa de Soare din Fecioară va fi un moment deosebit de important pentru această zodie. După multă vreme, nativii Capricorni vor primi șansele pe care le așteptau, o influență bună din partea unui om puternic sau o ofertă care îi poate ajuta foarte mult în carieră. Pentru Capricorni, sezonul rece începe sub cele mai bune auspicii!

Vărsător

Eclipsa din 21 septembrie poate avea un impact profund asupra vieții intime a Vărsătorilor și asupra relațiilor de cuplu. Dacă unii dintre ei sunt nehotărâți sau neîncrezători, eclipsa îi poate ajuta să își lămurească sentimentele și dorințele, să aleagă și să decidă ceea ce vor să aibă sau pe cine vor să aibă în viața lor pentru mulți ani de acum încolo.

Pești

Nativii zodiei Pești vor fi încurajați în zilele din preajma eclipsei și vor primi sprijin să finalizeze un proiect dificil. Astfel, vor scăpa de o cheltuială mare și se vor bucura de mai mult timp liber pentru odihnă, pentru familie și pentru sănătatea lor. Este important să pună acum accentul mai ales pe sănătate!

foto: Shutterstock

