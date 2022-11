Cine este fetița din Maramureș care apare în cea mai premiată fotografie din lume

O imagine în care apare portretul unei fetițe din Maramureș din deține recordul pentru cea mai premiată fotografie din lume. Aceasta a fost realizată de un fotograf originar din Târgu-Mureș.

Artistul s-a stabilit în Ungaria în anul 2007, iar acum locuiește în Mosonmagyaróvár, împreună cu familia, unde lucrează ca profesor de educație fizică.

Record mondial pentru o fotografie în care apare o fetiță din Maramureș

Fotografia, realizată în urmă cu 13 ani, i-a adus fotografului peste 600 de premii internaționale în 58 de țări din întreaga lume. Imaginea a doborât recordul mondial pentru cea mai premiată imagine din lume, păstrându-și titulatura chiar și în prezent.

Creația realizată în 2009 poartă numele de „Portretul unei fetițe din Maramureș, Yelena”. Potrivit datelor Federaţiei Internaţionale de Artă Fotografică (FIAP), acest rezultat este un record mondial.

Fotograful cu origini românești, despre cea mai premiată fotografie din lume

“Când am văzut-o pe această fetiţă, se legăna pe veranda casei familiei sale. Fața i-o puteam vedea la lumina naturală perfectă pentru acest moment, perfectă pentru portret. Am oprit-o din balansare și i-am cerut să se uite la mine… și am făcut poza. Am făcut câteva poze și doar în aceasta apare acest zâmbet misterios foarte interesant. Privirea ei inocentă, unicitatea expresiei feţei, frumuseţea şi farmecul irezistibil mi-au atras atenţia în acele momente. Trăsăturile feței ei strălucitoare vorbesc despre puritatea ei interioară„, descrie artistul fotograf ceea ce avea să devină cea mai premiată poză din lume.

“Nu a fost nicio problemă. Bunica lucra în grădină și i-am cerut permisiunea să fac poze fetiței. Bunica a fost foarte prietenoasă. Am mers în această excursie de o zi să găsesc o față unică – pentru că Maramureșul este celebru pentru chipurile interesante. Dar în Maramureș sunt peste trei sute de sate. În acea zi am fost foarte norocos, pentru că trebuia aleg un singur loc. Așa că asta a fost cea mai mare provocare pentru mine în acea zi să găsesc o față cu adevărat unică, iar după ce am găsit fața… a venit următoarea, o altă mare provocare: să fac o imagine unică despre această față”, a spus István Kerekes, potrivit bihorjust.ro

Artistul fotograf expozant este posesorul a peste 3.000 de premii şi medalii naţionale şi internaţionale. Subiectele sale preferate sunt socio-fotografia şi portretele, potrivit unei postări a paginii de Facebook Centru InfoEuropa.

Fotograful portretului Yelena

Portretul unei fetițe din Maramureș, cea mai premiată fotografie din lume

În vara anului 2018 a primit de la FIAP cea mai înaltă distincţie a Federaţiei internaţionale recunoscute de UNESCO: distincţia Artist Excelent de diamant, gradul 3 (EFIAP d/3).

În perioada în care a preluat distincţia, în lume existau doar 5 artişti fotografi cu asemenea distincţie, el fiind cel mai tânăr printre ei! Tot în anul 2018 a fost distins cu Meritul de Stat Crucea de Aur a Ungariei.

Fotograful portretului și premiile primite

Sursă foto: Facebook Centrul InfoEuropa