Ce spune forma unghiilor tale despre personalitatea ta

Unghiile frumoase și îngrijite sunt o carte de vizită pentru o femeie cochetă. Iar forma unghiilor tale poate dezvălui o mulțime de lucruri despre stilul tău de viață, despre personalitatea și sănătatea ta.

Ai grijă de unghiile tale și poartă-le ca pe niște bijuterii! Cu cât sunt mai naturale, sănătoase și frumos îngrijite, cu atât vorbesc mai frumos despre tine!

Lungi sau scurte, delicate sau robuste, pătrate sau rotunde, forma unghiilor poate spune multe despre personalitatea ta, aşa cum ochii îţi dezvăluie sufletul. Spre exemplu, știai că unghiile scurte trădează o persoană încăpăţânată, capabilă de multe compromisuri numai să obţină ceea ce vrea?

Cum se formează unghiile

Unghiile și părul nostru sunt compuse dintr-o proteină esențială numită cheratină. Această proteină furnizează rezistență și structură unghiilor. Celulele noi de cheratină se formează în rădăcina unghiei, ascunsă sub piele. Pe măsură ce cresc celule noi, cele mai „bătrâne” sunt împinse spre exterior și se formează structura unghiilor așa cum le cunoaștem.

Unghiile noastre sunt compuse din:

– matricea unghiei,

– eponichiumul,

– cuticula unghiei,

– lunula,

– placa unghiei,

– patul unghiei.

Elementele principale ale unghiilor

1. Situată la baza unghiei sub piele, matricea este cea mai importantă componentă a unghiei și conține o serie de nervi, vase de sânge si limfă, care produc celule de cheratină. Aceste celule, pe măsură ce se produc, sunt împinse spre vârful unghiei și aplatizate (devenind transparente), rezultând astfel creșterea și formarea unghiei.

2. Eponichium este confundat adesea cu așa-numitul cuticul. Eponichiumul este “o banda” de piele care înconjoară toată unghia, iar funcția principală a acestuia este de a proteja zona dintre unghie și epidermă de expunerea la bacterii și ciuperci.

3. Cuticula este stratul de piele translucidă, formată din celule moarte, care acoperă partea inferioară a plăcii vizibile a unghiilor. Aceasta iese de sub eponichium și crește odată cu unghia.

4. Lunula este partea vizibilă a matricei, care seamănă cu o jumătate de luna și ar trebui tratată cu grijă, deoarece celulele acesteia nu sunt încă complet cheratinizate. Este de culoare albă și opacă.

5. Placa unghială este ceea ce numim, în limbajul comun, unghia. Are o suprafață tare, translucidă, realizată din mai multe straturi de celule moarte cheratinizate, compactate și flexibile. Aspectul roz al unghiei este dat de vasele de sânge de sub placa unghială.

6. Patul unghial este situat sub placa unghială. Acesta începe de la baza unghiei (matrice) și se extinde până la marginea liberă. Ca toată pielea, este alcătuită din dermă și epidermă. Patul unghial conține mii de vase de sânge, care transportă oxigen și substanțe nutritive până la unghie (placa unghială)

Curiozități despre unghii

Știai că viteza cu care creşte o unghie depinde de lungimea falangei terminale a degetului respectiv. De aceea unghia degetului arătător și unghia degetului mare vor creşte mai repede decât cea a degetului mic.

Unghiile de la mână cresc de patru ori mai repede decât cele de la picior.

Unghiile de la mâna dominantă cresc, de obicei, mai repede, în special dacă ești dreptaci.

Unghiile bărbaților cresc mai repede decât cele ale femeilor, susțin unele studii, deși nu sunt confirmate în totalitate. Se pare că este vorba de influența hormonilor care este mai puternică în cazul sexului bărbătesc.

Vara, unghiile cresc mai repede decât în sezonul rece, tot datorită hormonilor, dar și datorită unor factori externi precum lumina soarelui și apa.

Când folosești tastatura, unghiile sunt stimulate prin contactul cu placa tastaturii, acest masaj având potențialul de a îmbunătăți creșterea unghiilor. Această stimulare poate contribui la o circulație sanguină mai bună în vârful degetelor, accelerând astfel diverse procese, printre care și creșterea unghiilor.

Mulți experți sunt de părere că este mai bine să lăsăm cuticulele netăiate, având în vedere că îndepărtarea lor poate duce la diverse probleme. Cuticula joacă un rol esențial de protecție, apărând unghia de microbi și de umiditate. De aceea, este foarte important să nu o tăiem și să evităm ca specialistul în manichiură să o îndepărteze complet.

Unghiile pot deveni fragile și se pot rupe atunci când nu consumi suficientă apă pentru o perioadă mai lungă de timp, timp de aproape 3 – 4 săptămâni.

Un dermatolog poate detecta diverse afecțiuni doar prin examinarea unghiilor. Modificările de culoare ale patului unghial, cum ar fi nuanțele albăstrui, pot indica probleme cu sistemul respirator, iar capilarele vizibile la nivelul cuticulei pot sugera posibile afecțiuni autoimune.

Unghiile sunt un indicator important al stării generale de sănătate, iar modificările lor pot oferi informații valoroase despre diverse condiții medicale. În plus, forma unghiilor poate dezvălui multe detalii despre personalitatea ta, așa cum susțin unele teorii vechi din India și din China, unde trăsăturile chipului și particularitățile fizice constituie elemente definitorii pentru caracterul unei persoane, dar și pentru șansele ei în viitor.

Ce spune forma unghiilor despre personalitatea și caracterul tău

Forma unghiilor se formează încă din burtica mamei și, se pare, că este influențată atât de sexul copilului, cât și de sistemul lui hormonal. Cu alte cuvinte, forma unghiilor ne este dată din naștere și nu o putem schimba decât parțial, lăsând unghiile să crească mai lungi sau modelându-le vârful mai rotund, mai oval sau pătrat.

Cu toate acestea, forma unghiilor naturală este cea care trebuie luată în vedere atunci când discută despre legătura ei cu personalitatea noastră. Așa cum unghiile sunt influențate de hormoni în perioada intrauterină, se pare că și personalitatea este influențată tot de hormoni, cel puțin așa susțin o parte din studiile recente.

Unghiile scurte

De obicei, unghiile scurte sunt late, pătrăţoase, potrivite pentru culori tari şi închise precum roşu burgund. Posesoarea unor astfel de unghii are un temperament uşor nervos, munceşte mult, face planuri cu duiumul şi simte nevoia să fie mereu în centrul atenţiei. Dar este o persoană analitică, foarte atentă la detalii şi ambiţioasă să iasă totul perfect.

Unghiile scurte şi pătrate

Unghiile de formă pătrată care acoperă în întregime vârful degetului dezvăluie o persoană încăpăţânată şi tenace, dispusă să facă mari compromisuri numai să obţină ceea ce îşi doreşte.

Unghiile foarte scurte şi late

Unghiile scurte care nu acoperă şi vârful degetului arată un caracter strict, mare amator de ordine şi disciplină. Adesea, aceste persoane ajung pe poziţii cheie, în funcţii de conducere, pentru că le place să îşi asume responsabilităţile dificile.

Unghiile late

Persoanele cu unghii late sunt calme, răbdătoare şi echilibrate. Firea lor onestă şi încrezătoare este un adevărat magnet pentru prieteni. Sunt colegi harnici şi muncitori, dar rareori ajung să fie răsplătiţi cum se cuvine pentru tot ceea ce fac. Uneori, sunt uşor de înşelat pentru că nu sunt foarte atenţi la detalii.

Unghiile late şi plate

Aceste unghii sunt cartea de vizită a persoanelor sincere, care îţi spun verde în faţă ceea ce gândesc. Sunt familiste convinse şi îşi dedică toată viaţa copiilor.

Unghiile late şi bombate

Dacă unghiile sunt bombate din naştere, ele ascund o fire incisivă, gata să lupte până în pânzele albe pentru valorile pe care le preţuieşte. Persoanele cu unghii bombate sunt critice cu toată lumea şi se confruntă adeseori cu probleme financiare.

Unghiile ovale

Forma ovală, uşor îngustă şi alungită, este considerată cea mai frumoasă. Astfel de unghii pot purta orice nuanţă de ojă şi orice stil de manichiură. Sunt unghiile femeilor sofisticate, pretenţioase, capricioase, uşor instabile emoţional, dar foarte inteligente.

Unghiile ovale cu vârf rotund

Unghia frumos rotunjită la vârf dezvăluie un caracter frumos şi integru, pentru care dreptatea este cel mai important lucru din lume. Este o persoană muncitoare, cu o personalitate puternică, dar preferă să stea în umbra altora. Se afirmă profesional numai dacă ascensiunea ei nu contravine intereselor altuia.

Unghiile ovale cu vârf ascuţit

Sunt greu de întreţinut, dar spun totul despre femeia care face orice numai să îşi păstreze vârfurile unghiilor intacte. Personalitatea ei este strălucitoare, iese în evidenţă prin orice şi apelează des la gesturi excentrice. Nu se simte bine decât dacă este centrul atenţiei la orice întrunire. Zâmbetul ei poate fi înşelător, oricât de frumos şi atrăgător ar fi.

Unghiile rotunde

Posesoarele unghiilor rotunde sunt persoane foarte practice. În acelaşi timp sunt şi comode, deoarece plănuiesc totul în cele mai mici amănunte ca să lucreze cât mai puţin şi să se bucure de cât mai mult timp liber. Le atrag noutăţile numai în măsura în care câştigul este mare sau deosebit, altfel nu ajută pe nimeni pe gratis.

Unghiile înconvoiate

Sunt frumoase când sunt tăiate scurt şi lăcuite cu nuanţe cât mai naturale. Unghiile înconvoiate nu se bucură de o formă prea elegantă. Ele dezvăluie o fire ciudată, plină de toane. Nu poţi avea mare încredere în posesoarea lor care, de obicei, este uşor răutăcioasă, profitoare şi nu pune mare preţ pe prietenie sau iubire.

Ce poate dezvălui culoarea naturală a unghiilor despre viitorul tău

Unghiile de un roz natural prezic un viitor prosper, o viaţă liniştită şi încununată de iubire. Persoanele care au unghiile de un roz natural și sănătos sunt persoane deschise, comunicative, sincere și afectuoase.

Unghiile albe în mod natural sunt unghiile unei persoane dominante, cu o personalitate puternică, capabilă să treacă cu fruntea sus peste toate încercările vieții. Destinul ei va fi unul furtunos în tinerețe, dar va învăța să controleze evenimentele din viața ei și va reuși să își croiască un viitor luminos.

Unghiile crem sau de un gălbui palid sunt unghiile unei persoane măcinate de complexe, care se confruntă adesea cu probleme emoționale și are multă nevoie de sprijin și afecțiune. Viitorul ei poate fi incert, dacă nu are în spate o familie puernică sau un partener de viață înțelept, iubitor și foarte înțelegător.

