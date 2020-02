Filme cu pisici – Cele mai amuzante pisici din cinematografie

Filmele cu pisici, adevărate comedii în care personajele principale sunt felinele, vor fi mereu potrivite atunci când vrei să te binedispui. Amuzante și mereu puse pe șotii, pisicile din cele mai apreciate filme cu animale, au devenit deja celebre.

Cele mai amuzante filme cu pisici

Cats & Dogs: The Revenge of Kitty Galore

Unul dintre cele mai amuzante filme cu pisici și câini, Cats & Dogs: The Revenge of Kitty Galore este fix despre eternul conflict între feline și canini. Câini și pisici 2, așa cum a fost tradus în limba română, o are în prim plan pe Kitty Galore, o fostă agentă de elită pentru organizația de spionaj MEOWS, care a devenit de-a dreptul diabolică. Misiunea ei este să-i anihileze pe inamicii câini, să le umilească pe fostele ei camarade și să cucerească lumea. Sub această amenințare nemaiîntâlnită, câinii și pisicile vor fi nevoiți să facă front comun pentru a se salva de răul suprem.

Nine Lives

Chiar dacă nu este capodoperă cinemtografică, Nine Lives este unul dintre cele mai amuzante filme cu pisici. Așa că, dacă iubești pisicile, îl poți lua oricând în calcul. Acțiunea îl are în prim plan pe Tom Brand (Kevin Spacey), un miliardar dependent de cariera lui, pentru care familia este mereu pe locul doi. Numai că are loc un accident și Tom se transformă într-un pisoi, Mr. Fuzzypants. Așadar, va fi nevooit să vadă totul acum prin ochi de felină.

The Adventures of Milo and Otis

Aventurile lui Milo și Otis, așa cum a fost tradus în limba română, este de-asemenea unul dintre cele mai cunoscute filme cu pisici și câini. Milo este o pisică roșcată și Otis, un câine de rasă pug. Cei doi se trezesc undeva mult prea departe de casa lor și vor fi nevoiți să treacă printr-o mulțime de aventuri și provocări ca să ajungă înapoi.

Breakfast at Tiffanys

Unul dintre cele mai cunoscute filme vechi este Breakfast at Tiffanys, peliculă ce o are în rolul principal pe Holly, interpretată de Audrey Hepburn și pisica ei portocalie și dungată. Holly nu i-a găsit încă un nume pisicii, așteptând momentul în care viața ei va lua o turnură pozitivă pentru a avea timp și dispoziție să-i găsească un nume corespunzător felinei. Dar în momentul în care Holly se îndrăgostește, pisica realizează că are mult de suferit.

Filme cu pisici pentru copii

Dr Seusss The Cat in the Hat

Unul dintre cele mai apreciate filme cu pisici pentru copii, Dr Seusss The Cat in the Hat îi are în prim plan pe doi frați ce rămân acasă cu bona lor mult prea somnoroasă. Doar că o zi ce se anunța plictisitoare și în care vremea era posomorâtă și ploioasă se transformă într-una cu distracție la cote maxime. Toate astea după ce la fereastra lor apare o felină de 1,8 m înălțime cu o pălărie uriașă pe cap și o cravată haioasă.

Puss in Boots

În Puss in Boots sau Motanul Încălțat, așa cum este tradus în limba română unul dintre cele mai amuzante filme cu pisici, vei recunoaște cu siguranță vocile lui Antonio Banderas și Salmei Hayek. Motanul încălțat este luptător faimos, amorez și proscris, care devine un adevărat erou în momentul în care pornește în aventură alături de Pisi-Lăbuțe Pufoase (Salma Hayek) și Hopa Alexandru Mitică (Zach Galifianakis), pentru a-și salva orașul. Dar misiunea lui e îngreunată de fioroșii nelegiuți Jack și Jill (Billy Bob Thornton și Amy Sedaris) , care fac tot ce le stă în puteri ca să le zădărnicească planul.

Garfield: The Movie

Nu poate exista un top filme cu pisici fără a fi inclus în el Garfield: The Movie, peliculă ce-l are în prim plan pe cel mai cunoscut motan leneș și apatic din istoria cinematografiei. Garfield duce o viață liniștită, mereu în fotoliu, în fața televizorului, cu mâncarea preferată la nas. Doar că viața dulce a lui Garfield se sfârșește în momentul în care frumoasa Liz Wilson (Jennifer Love Hewitt), îi încredințează lui Jon, spre îngrijire, o biată creatură orfană, un câine pe nume Odie.

The AristoCats

Printre cele mai cunoscute filme cu pisici se află, desigur, The AristoCats. Pelicula prezintă povestea Ducesei, o pisică din înata societate a Parisului, care moștenește o avere colosală de la o milionară excentrică. Ducesa are trei pisoișai, iar majordomul milionarei va face tot posibilul să le răpească pe feline, punând ca cale un plan diabolic. Singurii care o mai pot salva pe Ducesă și cei trei pisoi ai ei sunt neînfricatul motan vagabond, Thomas O’Malley, și trupa lui de pisici iubitoare de jazz.



