Enescu Experience la Le Chateau Bucuresti

Wagner Preludiul Actului al III-lea din opera Lohengrin

Wagner „Was duftet doch der Flieder”din Maeștrii cântăreți din Nürnberg

Wagner „Cavalcada walkiriilor” din Walkiria

Wagner „Vraja focului” și „Despărţirea lui Wotan” din Walkiria

Ceaikovski Poloneză din „Evgheni Oneghin”

Arrigo Boito „Son lo spirito che nega” din Mefistofele

Weill „Moritat von Macke Messer” din The Threepenny Opera

Rodgers & Hammerstein Uvertură din musicalul South Pacific

Rodgers & Hammerstein „Some enchanted evening” din South Pacific

Lerner & Loewe „How to handle a woman”din Camelot

Bock „If I were a rich man” din Scropcarul pe acoperiș