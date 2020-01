De ce există adulți cărora le este frică de fantome?

Multe persoane de vârstă adultă se tem de fantome, potrivit Live Science. Pentru unele din ele, teama este chiar o fobie în toată regula. „Este probabil la fel de comună precum fobiile pre care le întâlnim zilnic, cum ar fi teama de înălțimi și de anumite insecte”, a explicat psihiatrul Ricardo de Oliveira-Souza, de la The D’Or Institute for Research and Education din Rio de Janeiro. Însă de rușine, mulți oameni nu menționează această teamă de față cu experții în domeniu și nici chiar cu apropiații lor.

În cazul adulților care suferă de fobie de fantome, se recomandă terapia cognitiv-comportamentală. De asemenea, aceștia pot primi tratamente cu medicamente antidepresive sau cu benzodiazepine, acestea fiind medicamentele cele mai folosite pentru a trata fobii. „Indiferent de conținutul fobiei din fiecare caz, aceste medicamente ușurează anxietatea care stă la miezul groazei”, a spus Oliveira-Souza.

Este important de luat în considerare că fobia de fantome are spectrul ei. Spre exemplu, o persoană care nu suferă de fobie deplină de fantome tot s-ar putea să aibă probleme în a alunga amintiri din filmele horror pe care le-a văzut în nopțile întunecate și furtunoase. Dacă simți însă că teama de fantome este suficient de gravă, este indicat să consulți un specialist, care te poate îndruma către ce ai putea face pentru a scăpa de ea.

