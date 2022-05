Ce decizie a luat Yulia Chernitskaya, refugiata din Ucraina căreia un român i-a oferit 200 de lei într-o benzinărie

Yulia Chernitskaya, refugiata din Ucraina care a primit de la un român, într-o benzinărie, 200 de lei drept ajutor, a luat o decizie surprinzătoare. Yulia venise în Româna cu cei patru copii ai săi, iar acum vrea să se întoarcă în Ucraina, deși acolo războiul nu a luat sfârșit. Femeia este antrenoare de fitness și înainte de începerea războiului trăia în Odessa. Ea a venit la noi în țară în luna martie, a stat mai întâi în București, iar apoi s-a mutat în Brașov.

Acum, Yulia a anunțat în mediul online că încearcă să ajungă în țara ei natală.

A treia încercare să revin la tine, dragă Ucraina. Mă rog la Dumnezeu ca nimeni să nu ne oprească. Am învățat să o iau de la zero, să am grijă de copiii mei și să muncesc într-o țară străină. Am acceptat ajutor de la străini, m-am gândit în fiecare moment unde o să trăim și cu ce cost. M-am văzut în multe moduri, mult mai puternică, dar și mai vulnerabilă. M-am simțit obosită și tristă, dar m-am ridicat pentru a fi alături de copiii mei.

Și am ajuns aici, de mai bine de două luni am trăit într-o țară străină, cu oportunități și cultură diferite. Cu altă mentalitate și alte reguli. Am reușit să mă opresc din plâns și să mă gândesc mai mult la copii. Însă în niciun moment nu m-am oprit din a dori să revin acasă, în Ucraina, în ciuda tuturor dificultăților. Chiar dacă am parte de toate posibilitățile aici, în România, am parte de liniște și de o viață bună, mă întorc acasă.