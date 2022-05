Adda a aflat cum s-a îmbolnăvit de Borelioză. „N-am luat-o prin mușcătură de căpușă”

Cântăreața Adda (30 de ani) a făcut noi dezvăluiri legate de boala pe care o are. Amintim că în luna ferbuarie, artista a anunțat în mediul online că se va retrage o perioadă din viața publică pentru că a fost diagnosticată cu Borelioză și Bartonella. Adda a fost diagnosticată greșit timp de mai bine de doi ani, cu dermografism, dar acum la aflarea problemei reale pe care o are a putut începe un tratament corect pentru a se face bine.

Inițial, Adda a crezut că afecțiunea ei i-a fost transmisă de înțepătura insectelor purtătoare de bacterii Borrelia, cum sunt căpușele, pleoșnițele sau țânțarii, dar acum medicii i-au dat altă veste – că a moștenit boala de la mama ei. În urma multor analize amănunțite, Adda a aflat de la medici că nu a făcut Borleioză din cauza mușcăturii căpușelor, ci a moștenit afecțiunea de la mama ei.

La analiză e o proteină specifică mușcăturii. La mine a ieșit negativă. Eu nu am luat-o prin mușcătură. Se transmite de la mamă la făt, am luat-o congenital, nu am știut. Am aflat că are și ea, m-a pus doctorul să o testez și a ieșit pozitiv. Poți să o ai toată viața, să ai anticorpii, dar sistemul tău imunitar să fie puternic și să trăiești cu ea liniștit.

Și bunicii noștri de la țară, care mergeau pe câmp, au fost mușcați și au avut, dar fără simptome. La fel și copiii lor…Dar nepoții care sunt stresați, mânâncă totul procesat, stau în poluare, o manifestă. Eu nu sunt doctor, nu-s de specialitate, dar mi-e ciudă că nu se fac campanii de informare, că dormim în bocanci – a mărturisit Adda, pentru playtech.ro.