Weekend 12 – 14 iulie, la Roaba de cultura

Asa cum stiti, la Roaba de cultura, ne place să împărtășim mici bucurii cu voi, să ne jucăm împreună la firul ierbii, să vă facem invitații de weekend…..un pic altfel! Fie că veniți singuri, cu prietenii sau cu familia….cu siguranță, vă veți bucura de momente de liniște, relaxare și bună dispoziție!

Sesiunile de yoga pentru părinți și piticii lor, sau cele doar pentru adulți, vă vor încărca cu energie pozitiva!

Apoi vă invităm la un super show cu Trupa íELE, prima și singura trupă feminină de improvizație din România. O să râdem serios, vă promitem!

Continuăm cu o surpriză perfectă pentru jumătatea voastră – filmul A STAR IS BORN – unul dintre filmele alea pentru care merită să-ți faci loc în program şi să te bucuri de o poveste intensă, indiferent de drama pe care o oferă.

Iar duminică vom redescoperi bucuria de a face sport! Prietenii de la HomeTraining.Tv ne invită la Adunare pentru Mișscare. Ne asigură că vom avea o experiență plăcută, cu antrenamente functionale sustinute de Flavius Predoi, Madalina Predoi si Diana Bulimar. Veti avea parte de trasee aplicative (Exatlon), kinetoterapie si stretching.

Și nu uitați că avem pufi, umbrare, muzică, seturi de joacă pentru cei mari și pentru cei mici si, in plus, toată lumea are acces Wi-Fi gratuit!

