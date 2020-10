Totul despre Halloween. De unde a apărut sărbătoarea și ce semnifică

Halloween-ul este o sărbătoare de origine celtică prin care se marca sfârșitul procesului de recoltare și ziua în care se făcea trecerea de la toamnă la iarnă. Totodată, sărbătoarea de Halloween are conotații mistice, aceasta fiind considerată un fel de punte între lumea viilor și cea a morților.

Oameni din întreaga lume se pregătesc cu mult entuziasm pentru seara de 31 octombrie. Ornarea dolvecilor este una dintre activitățile preferate în așteptarea Halloween-ului.

Obiceiuri de Halloween în lume

În SUA, în seara zilei de 31 octombrie copiii se îmbracă în diverse costume și merg la colindat cu urarea „Trick or treat/ Păcăleală sau Dulciuri?”. Dacă nu primesc dulciuri, copiii pot face diverse glume proaste gazdei. În Statele Unite ale Americii se murdărește ușa sau se umple curtea cu hârtie igienică.

În anii ’20 și anii ’30, adolescenții începuseră să comită foarte multe acte de vandalism, așa că adulții au început să împartă bomboane pentru a împiedica aceste acte.

În România oamenii se deghizează și merg la petreceri cu diferite tematici. Și în Canada credinţele celtice potrivit cărora spiritele vin printre cei vii sunt respectate.

Chiar dacă nu este considerată o sărbătoare tradiţională, este foarte populară în rândul copiilor din Germania. Aceştia aşteaptă 31 octombrie întreg anul pentru a strânge dulciuri şi pentru a se îmbrăca în costumele special create.

În ultimii ani, în Italia Halloween-ul este chiar mai popular decât sărbătoarea de origine italiană numită „Carnevale”.

Japonezii sărbătoresc de Halloween în numele lui O-Bon. Festivalul O-Bon este asimilat cu cel al Halloween-ului şi este serbat de pe 13 până pe 15 iulie.

La fel ca în celelalte ţări şi în Mexic sărbătoarea de origine celtică este aniversată cu mult entuziasm.

De Halloween sau „Mischef Night” în unele părţi ale Regatului Unit oamenii obişnuiesc să îşi scoată uşile din balamale. Legenda spune că pentru a fi feriţi de spiritele rele uşa ar trebui aruncată într-un iaz.

Ce înseamnă Halloween

Numele Halloween provine din limba engleză, de la expresia All Hallows Even, expresie folosită pentru Sărbătoarea Tuturor Sfinților, o comemorare specifică creștinilor prin care erau omagiați toți sfinții, numită și Luminație.

Prin această sărbătoare, celții marcau ziua în care lua sfârșit perioada de recoltare. De asemenea, considerau că în 31 octombrie se termină toamnă și începe iarna. Mai mult, sărbătoarea era considerată un fel de punte între două lumi, cea a viilor și cea a morților. În noaptea de Halloween se crede că sufletele celor morți se reîntorc pe pământ.

Legenda de Halloween

Se pare că păgânii numeau sărbătoarea de Halloween Samhain și considerau că marchează începutul părții întunecate a anului.

De Samhain se făceau focuri pentru ca fumul să purifice și să protejeze pe cei care se aflau în jurul lui. Focul mima soarele, cel care ținea departe întunericul iernii.

Din secolul 16, oamenii au început să se îmbrace în costume și să meargă din poartă-n poartă recitând sau cântând și cerând ceva de mâncare. Cei care alegeau să practice această tradiție jucau rolul zeităților iernii care, în schimbul mâncării, erau ceva mai blânde în iarna ce urma.

De abia din secolul 20 oamenii au început să colinde pe la porți folosind celebrul dovleac sculptat. Acesta era folosit pentru a ține departe spiritele rele.

Creștinii au adoptat și modificat puțin sărbătoarea de Samhain într-o zi de comemorare a morților. Astfel, în Franța, de Halloween se fac rugăciuni la mormintele celor dragi și se lasă căni cu lapte, în Italia se pregătesc cine bogate și se lasă pentru ca spiritele să se poată înfrupta și în Spania se fac produse de patiserie în formă de oase ce se lasă pe morminte.

Felinarul lui Jack o’Lantern

Sărbătoarea mai are la bază și o legendă irlandeză. Aceasta îl are drept personaj principal pe zgârcitul Jack o’Lantern, metamorfozat ulterior în felinarul pe care îl ştim cu toţii. Jack era un om avar, mare împătimit al băuturii, nelegiuit fără regrete. Tot timpul le juca feste celor apropiaţi şi nu numai. A îndrăznit într-o bună zi să-l provoace chiar pe Necuratul.

Într-o seară Jack îl alege pe diavol ca partener de pahar. Cum nu voia să plătească pentru băutură, îl păcăleşte pe acesta să se transforme într-o monedă ca să achite datoria. Dar păstrează o vreme moneda, eliberându-l doar cu condiţia să nu-l deranjeze timp de un an. Jack nu se potoleşte după această farsă şi îi mai întinde o capcană.

Şiret, il convinge pe acesta să se urce într-un pom să-i dea un măr. Jack împânzeşte locul cu zeci de cruci şi crestează semnul crucii pe scoarţă, pentru ca Scaraoţchi să nu mai poată coborî. Disperat, diavolul îl întreabă pe Jack ce îi poate oferi ca să-l slobozească. Ştrengarul Jack îl face să-i promită că nu va pune stăpânire pe sufletul său atunci când îşi va da duhul. Diavolul consfinţeşte, iar Jack se ţine de cuvânt şi îl lasă liber dând la o parte crucile.

Cum ajunge Jack să rătăcească între iad și rai

După mulţi ani de petrecăreală şi farse, Jack îşi dă şi el obştescul sfârşit şi ajunge la Porţile Raiului, păzite de Sfântul Petru. Acesta îi declară ferm că a dus o viaţă mult prea delăsătoare şi că sufletul lui mustea de răutate şi viclenie. Raiul nu voia să se deschidă pentru el. Aşadar Jack face cale întoarsă, către haznaua iadului. Dar acolo îl întâlneşte pe diavol, care se ţine şi el de cuvânt şi nu îl primeşte pe Jack în focul veşnic. Jack este cuprins de spaimă.

Nu are unde să se ducă și rămâne hoinar pe drumul dintre iad şi rai pentru eternitate. Înfricoşat, îl întreabă pe diavol cum se va descurca fără nicio făclie care să-l călăuzească. Necuratului i se face milă de el şi îi aruncă o flacără din adâncurile arzânde, care să-l servească în solitara călătorie.

Atunci Jack introduce jăraticul încins într-un nap scobit şi obţine un frumos felinar. Napii erau una dintre mâncărurile sale preferate şi îi şterpelea ori de câte ori avea ocazia. De atunci, zgârcitul Jack cutreieră lumea fără a-şi găsi pacea, izgonit şi din rai, şi din iad, având drept companion doar napul prefăcut în felinar. De aici și numele, Jack o’Lantern.

Tradiții de Halloween

Cea mai cunoscută tradiție de Halloween este cea a sculptării dovleacului. Se pare că acest obicei de a sculpta dovleacul provine legenda lui Jack o’Lantern. Aceasta a fost preluată și oamenii au ajuns să pună dovleci sculptați în fața casei pentru a ghida sufletele rătăcite în noaptea de Halloween.

În multe ţări în seara zilei de Halloween şi câteodată şi în seara premergătoare acesteia se organizează diverse parade şi carnavaluri prin care este serbat Halloween-ul.

Se spune că de Halloween se deschide poarta dintre cele două lumi și sufletele celor morți umblă libere pe pământ. Conform superstițiilor, aceste spirite se deghizează și bat pe la uși cerând bani sau mâncare.

Cine nu oferă nimic spiritelor riscă să fie blestemat sau bântuit. O altă legendă a costumelor de Halloween este cea conform căreia cine se îmbracă în aceste costume de speriat va păcăli spiritele că este ca ele și astfel ele nu îi vor lua sufletul.

Legenda mai spune că pentru a se evita eventuale pericole şi pentru a nu fi posedaţi de spirite, oamenii nu îşi încălzeau casele pentru a nu le face vulnerabile.

Manichiură de Halloween

O ținută de Halloween nu este completă fără o manichiură de groază adecvată. Printre modelele cele mai populare se numără cele cu fantome, pânze de păianjen sau cruci. Un model la fel de căutat este și cel al unghiilor însângerate.

Dacă nu te poți hotărî la un singur simbol, poți alege să aplici câte unul pe fiecare deget. Mai ales că ai de unde să alegi: dovleci, zombie, mumii, lilieci, sicriu.

Măști de Halloween

Măștile de Halloween sunt nelipsite de la petrecerile din noaptea de 31 octombrie. Din păcate, acestea au devenit parte și din realitatea noastră de zi cu zi. Însă, măcar pentru o seară, putem înlocui măștile medicinale cu unele tematice. Sau le putem colora pe cele chirurgicale, dacă petrecem acasă, doar cu familia.

Printre cele mai interesante măști de Halloween 2020 sunt cele schelet, pisică, Anonymous, stil pin-up, Scary Movie, Friday the 13th.

Machiaje de Halloween

O activitate la fel de atractivă atât pe copii cât și pentru pasionatele de make-up. Acestea au ocazia să dea frâu liber imaginației si să-și creeze cele mai spectaculoase look-uri.

Dacă nu vrei totuși să te complici, există multe modele de machiaje simple de Halloween. Pânzele de păianjen, pisicile, clovnii sunt câteva dintre modele la care nu ai nevoie decât de un tuș negru, fard de pleoape și ruj roșu.

Cum să sculptezi un dovleac de Halloween

Restricțiile de anul acesta nu ne vor permite petreceri spectaculoase de Halloween, dar ne putem distra cu cel mai cunoscut simbol al sărbătorii: dovleacul sculptat și luminat la interior.

Pasul 1: Alege un dovleac de mărime medie, fără pete sau crestături.

Pasul 2: Desenează cu un marker modelul pe care ți-l dorești.

Pasul 4: După desen, taie capacul dovleacului cu un cuțit, apoi scoate miezul și semințele cu ajutorul unei linguri. Dovleacul trebuie să rămână uscat la interior pentru a rezista cât mai mult timp.

Pasul 5: La final, cu un cuțit cu zimți decupează ochii, nasul și gura. Se poate opta pentru orice model de sculptat dovleacul de Halloween, în funcție de imaginația fiecăruia. Dacă nu vrei să-l decupezi, îl poți desena sau picta.

Pasul 6: Pune în interior o lumânare în suport de aluminiu.

Filme de Halloween

Din cauza restricțiilor impuse de pandemia de COVID-19, probabil în 2020 Halloween-ul nu va fi celebrat cu fast, așa cum se obișnuia în anii trecuți. Totuși, cea mai înfricoșătoare noapte n-ar fi completă fără câteva filme de groază.

Midsommar (2019) – În regia lui Ari Aster, filmul prezintă povestea unui grup de prieteni ce vizitează un sat din Suedia pentru a participa la festivalul nordic Midsommar, care are loc o dată la 90 de ani. Ceea ce începe ca o sărbătoare spirituală într-un cadru idilic devine încet, încet o competiție violentă pusă la cale de un cult păgân.



It (2017) – Producția din lista noastre de filme de Halloween este bazată pe romanul cu același nume al lui Stephen King. La fiecare 27 de ani, clovnul Pennywise se întoarce în Derry, Maine, pentru a teroriza copii de acolo. Când copiii încep să dispară, un grup de micuți sunt forțați să își înfrângă fricile odată cu întâlnirea sinistrului clovn.

A Quiet Place (2018) – Acțiunea filmului este plasată în 2020, când Terra este invadată de extratereştri orbi, dar cu un auz fin. O familie încearcă să supraviețuiască la fermă, în liniște deplină, pentru a nu atrage atenția creaturilor malefice. Se dovedește a fi o mare provocare, dat fiind că mama este însărcinată şi trebuie să nască curând.



Doctor Sleep (2019) – Doctor Sleep e continuarea unuia dintre cele mai cunoscute filme horror din toate timpurile, The Shining, lansat în 1980. Spune povestea lui Danny Torrance, acum adult, care sare în ajutorul lui Abra. Aceasta este o adolescentă înzestrată cu aceeași putere supranaturală ca el. Cei doi vor fi nevoiți să înfrunte nemiloasa Rose The Hat și adepții ei, care apelează la ritualuri periculoase pentru a-și câștiga nemurirea.

Seria Halloween

Seria Halloween – Din lista filmelor de Halloween nu poate lipsi această serie, care îl are în prim-plan pe Michael Myers. La vârsta de șase ani, în noaptea de Halloween, acesta își omoară sora și este internat într-un spital de psihiatrie. Ani mai târziu, tot în noaptea de Halloween, el se întoarce acasă, unde începe să ucidă dădace și să termine ce a început în 1963: să o ucidă pe sora mai mică, Laurie Strode.



Halloween 3: Season of the Witch (1982) – Filmul spune povestea lui Silver Shamrock, un producător de măşti pentru Halloween, ce plănuieşte să omoare milioane de oameni nevinovaţi din toată lumea. Printr-un ritual celtic, el încearcă să activeze puterea magică a unor bucăți de piatră furată de la Stonehenge, puse în etichetele măştilor. Efectul ar fi moartea tuturor care poartă măștile, dar dr. Daniel Challis încearcă să-l oprească.



Jocuri de Halloween

Dacă vrei ca seara să fie și mai palpitantă, atunci un joc de groază poate fi varianta ideală.

The Forest

Jocul începe cu vești bune, dar și cu unele mai puțin bune. Vestea proastă este că tocmai ai fost implicat într-un accident aviatic, dar vestea bună este că ai reușit să supraviețuieti, iar acum te afli singur într-o pădure. Însă mai există o veste proastă. Pădurea este locuită de niște canibali pentru care tu reprezinți meniul principali. Vei supraviețui îndeajuns de mult pentru a scăpa sau vei ceda fizic și psihic și își vei accepta soarta?

Alan Awake

Și Alan Awake se numără printre cele mai recomandate jocuri de groază pentru Halloween. El spune povestea unui scriitor pe nume Alan Wake care încearcă să desluşească misterul dispariţiei soţiei sale în timpul unei vacanţei lor în orașul Bright Falls. Descris de creatorii săi că fiind „mintea unui thriller psihologic în corpul unui joc cinematic de acţiune”, Alan Wake reuşeşte să prezinte o atmosfera aparte şi o poveste plină de mister şi de răsturnări de situaţie.

Outlast

Jocul prezintă ororile care se petrec într-un misterios spital de psihiatrie din Colorado. Vei intra în pielea jurnalistului Miles Upshur. Acesta încearcă să deslușească misterul în care este învăluit spitalul. Din punctul în care Miles intră aici, totul ia o întorsătură terifiantă: spitalul este plin de cadavre, corpuri mutilate şi o mulţime de întrebări care aşteaptă să primească răspuns. Vei reuși să deslușești misterul sau vei cădea pradă forțelor malefice?

Resident Evil

Nicio listă cu jocuri de groază pentru Halloween nu poate fi completă fără unul cu zombie. Acțiunea se învârte în jurul lui Chris Redfield şi al lui Jill Valentine, doi soldați care au misiunea de a inspecta misteriosul oraș Racoon, locul de unde a pornit virusul zombie. Aceștia ajung să fie blocați într-un conac infestat cu zombie, singură lor opţiune fiind să exploreze conacul şi să găsească o cale de scăpare. Oare vor reuși?

Until Down

Acest joc de groază pentru Halloween relatează povestea unui grup de tineri aflați într-o cabană în pădure. Aceștia sunt vânați de o entitate supranaturală, care se dovedește a fi „clasicul” criminal în serie. Ceea ce este interesant este că alegerile jucătorului schimbă evoluția poveștii.

Dacă acestea nu te încântă îți mai propunem și alte variante: Aline Isolation, Dearh Stranding, Days Gone, Rezodent Evil 7, Evil Within, Until Dawn, Amnesia, Prey, Hellblade: Senua’s Sacrifice.

Sursă foto: 123rf.com

