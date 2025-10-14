Scrisori de recomandare atipice – o campanie semnată de Autism Voice și Saatchi & Saatchi + The Geeks, pentru o piață a muncii mai incluzivă

București, 13 octombrie 2025 – Ce s-ar întâmpla dacă prima scrisoare de recomandare pentru un tânăr nu ar veni de la un angajator, ci de la o mamă?

Pornind de la această întrebare, Autism Voice lansează, alături de Saatchi & Saatchi + The Geeks, campania „Scrisori de recomandare atipice” – o inițiativă menită să aducă în atenția publicului potențialul extraordinar al tinerilor neurodivergenți și importanța unei piețe a muncii deschise și empatice.

Suntem diferiți, dar putem evolua împreună

Campania spune povestea unei mame care scrie o scrisoare de recomandare pentru fiica ei – o tânără cu Autism și OCD care, deși nu are experiență profesională, are determinarea și abilitățile necesare pentru a reuși. Pe măsură ce povestea se desfășoară, descoperim că scrisoarea nu vine dintr-un birou, ci dintr-o inimă.

„Această campanie vorbește despre ceva mult mai profund decât integrarea profesională – vorbește despre recunoaștere. Despre momentul în care cineva vede potențialul dincolo de etichetă și alege să-l valorifice. Noi, la Autism Voice, credem că fiecare tânăr neurodivergent are nu doar un loc pe piața muncii, ci și un rol esențial în a o face mai deschisă, mai creativă și mai orientată spre soluții autentice”, explică Anca Dumitrescu, Președinte Autism Voice.

Campania include un spot TV de 1 minut, cu vocile actorilor Medeea Marinescu și Șerban Pavlu, alături de o serie de materiale digitale care trimit către platforma https://autismvoice.ro/recrutare-atipica , unde vizitatorii pot descoperi resursele programului Work Aid Kit și pot afla cum pot deveni parteneri de incluziune.

„Tinerii cu neurodivergențe, nimeni nu poate fi mai convingător ca o mamă care a lucrat cu puiul ei zilnic pentru ca el să poată părăsi, într-o zi, cuibul”

Identitatea vizuală a campaniei este inspirată de ideea că suntem diferiți, dar putem evolua împreună.

„Nimeni nu știe ce poate un om mai mult decât propria-i mamă. Sigur, se zice că fiecare cioară își laudă puiul. Și ce bine că e așa! Pentru că sunt unii pui pe care prea puțini îi laudă, sunt unii pui care fac un efort nemăsurat mai mare decât alții doar ca să poată zbura sau ciripi. Sunt unii pui care merită mai multe laude și scrisori de recomandare decât primesc în realitate, doar pentru a avea aceeași șansă ca toți ceilalți pui. Iar pentru tinerii cu neurodivergențe, nimeni nu poate fi mai convingător ca o mamă care a lucrat cu puiul ei zilnic pentru ca el să poată părăsi, într-o zi, cuibul”, spune Raluca Eftimie, Group Creative Director / Sr. Copywriter la Saatchi & Saatchi + The Geeks.

Campania „Scrisori de recomandare atipice” este inspirată din realitatea pe care Autism Voice o construiește zi de zi, prin programul Work Aid Kit – Unitate Protejată Autorizată (UPA) de integrare profesională pentru angajatori și tineri cu autism și alte neurodivergențe.

„În România, este estimat că doar 1% dintre adulții cu diagnostice din aria de neurodivergență au un loc de muncă”

Până în prezent, 40 de tineri neurodivergenți au beneficiat de consiliere vocațională, traininguri de job inclusion și sesiuni de mentorat personalizat, iar alți 20 de tineri urmează în prezent programul. În același timp, peste 40 de companii au participat la ateliere și sesiuni de formare privind incluziunea în mediul de lucru, descoperind cum pot transforma diversitatea într-un avantaj competitiv real.

„În România, este estimat că doar 1% dintre adulții cu diagnostice din aria de neurodivergență au un loc de muncă. Noi ne dorim să creștem acest procent considerabil în următorii 10 ani. Campania noastră vorbește despre curaj și umanitate – și despre rolul nostru, al tuturor, în a oferi o șansă reală acolo unde e nevoie de ea punând accent pe abilitățile specifice și de muncă ale acestor tineri. România merită o piață a muncii neuroincluzivă, iar întreaga societate v-a avea de câștigat din asta”, adaugă Nicoleta M. Orlea, Director Fundraising & Comunicare, WIC Specialist Autism Voice.

Campania include și o serie de materiale de comunicare digitale care trimit către landing page-ul campaniei: https://autismvoice.ro/recrutare-atipica , unde sunt prezentate programul Work Aid Kit pentru integrare în piața muncii și multe alte modalități prin care poți ajuta.

Campania rulează începând cu 14 Octombrie.

