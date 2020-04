Reacția emoționantă a unei bătrâne: „Nu am primit de când sunt eu pe fața pământului atâtea bunătățuri!”

Cel care i-a făcut surpriza este Iulian Văcărean, cel care a și filmat reacția emoționantă a bătrânei.

„Are înspre 90 de ani si obișnuiam să ne plimbăm cățeii împreună, e și ea din Bucovina și are atât de multe povești de spus, mie îmi înseninează ziua”, a scris Iulian pe Facebook.

„Vai de mine! Nu am primit de când sunt eu pe fața pământului atâtea bunătățuri! Dar de unde, cine sunteți? Spuneți-mi o vorbă! Eu nu am mai întâlnit atâta binefacere de când m-a făcut mama mea!”, a afirmat bătrânica când a văzut pungile pline cu alimente.

Vorbind cu Iulian despre Covid-19, ea a spus: „Pot să iau oricând, am auzit că merge, pentru bătrâni, pe drum! Nu ies nici în curte, nu am ieșit deloc, decât până aici în prag! Bătrânii să stea în casă! Unde să mă duc? Vecinii sunt impacientați că nu mă văd, că eram o mișcare pe aici, la prăvălie. m-am mișcat multă vreme, nu am ținut cont de vârstă. Tot ce am eu e o amețeală groaznică, în rest nu am nimic. Nu m-a durut în viața mea nici măcat o unghie, e revoltător, alții săracii se vaită de nu mai pot, eu nu am avut niciodată nimic. Tare mă mai tem, asta mă oprește să trec pragul. E bun și asta, cum spunea bunica, frica păzește bostănăria!”

„În zodia mea există un moto, vreau să știu…eu pot totul, asta m-a călăuzit de-a lungul anilor”, a mai spus femeia.

Sursă foto: Facebook/ Iulian Văcărean

