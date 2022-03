Oleksandr Aliyev, un fost fotbalist ucrainean de origine rusă, declarații șocante despre propaganda din Rusia

Oleksandr Aliyev, fostul jucător al echipei Dinamo Kiev, a dezvăluit că părinții săi, care trăiesc în Rusia, nu l-au crezut când le-a spus că în Ucraina este război.

Oleksandr Aliyev, fostul mijlocaș al lui Dinamo Kiev, cu 28 de selecții pentru naționala Ucrainei, s-a născut în Rusia, acolo unde locuiesc și în prezent părinții săi. După ce armata lui Vladimir Putin a invadat Ucraina, fostul fotbalist s-a înrolat în armata ucraineană.

Ex Dynamo & Ukraine man Oleksandr Aliyev confirming that he’s joined his local territorial defence unit

The controversial ex footballer was born in Russia & has Russian family but has lived in Kyiv for most of his life & views himself as a Ukrainian 🇺🇦 pic.twitter.com/wEosuPVaPa

— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) March 2, 2022