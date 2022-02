„Diavolul chiar se îmbracă de la Prada”. Liderul cecenilor, Ramzan Kadîrov, e pregătit de război în ghete de lux

Liderul cecenilor, Ramzan Kadîrov, care ar fi trimis trupe în sprijinul armatei ruse, după ce aceasta a invadat Ucraina, a devenit ținta glumelor pe Internet după ce s-a aflat că poartă bocanci Prada.

În momentul în care a făcut anunțul în piața centrală din Groznîi, cum că va ajuta Rusia în războiul contra Ucrainei, Ramzan Kadîrov purta uniformă militară și o pereche… neobișnuită de ghete. Bocancii cu platformă din picioarele lui costă 1500 de euro și sunt semnați Prada.

Chechen dictator Kadyrov spoke to the Chechen security forces in Prada Monolith boots.



He is expected to deploy forces to Ukrainian cities.



Devil indeed wears Prada pic.twitter.com/Kt2eYLm4CF