Filme în care membrii familiei reale joacă familii fictive

Unii dintre actorii și actrițele de la Hollywood au avut de-a lungul timpului roluri în care au jucat cu frații, surorile sau alte rude din familie. Sunt cazuri în care perechea de pe ecran funcționează foarte bine și în viața reală.

Sigur, Hollywood-ul a fost cunoscut mult timp ca un loc pentru un nepotism grav, dar în multe dintre aceste cazuri, actorii și actrițele de aici, care sunt într-adevăr înrudite, au făcut o muncă extraordinară în spatele camerelor de filmat. De exemplu, Jane Fonda și tatăl ei din viața reală, legendarul actor Henry Fonda, au jucat împreună, ca tată și fiică în filmul On Golden Pond.

Will Smith și fiul său Jaden au jucat de două ori pe marele ecran ca tată și fiu. Prima dată în 2006 în The Pursuit of Happyness și a doua oară în 2013 în After Earth. În 2007, Willl a jucat cu fiica sa din viața reală, Willow, ca tată și fiică în filmul I Am Legend.

Urmăriți clipul video și aflați ce alte perechi au jucat ca o familie și pe marele ecran.

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro