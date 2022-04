Cum și-a pus războiul din Ucraina amprenta pe chipul lui Volodimir Zelenski. Transformarea șocantă a președintelui Ucrainei

Sunt mai mult de 40 de zile de la începutul războiului în Ucraina, iar situația devine din ce în ce mai critică odată cu trecerea timpului. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski (44 de ani), face eforturi imense pentru a ține piept atacurilor rușilor, iar ororile care au avut loc în țară, masacrul civililor, pierderea forțelor militare ucrainene și distrugerea clădirilor și-au pus vizibil amprenta pe chipul liderului de la Kiev.

În mediul online au început să circule colaje foto cu schimbarea fizică suferită de Zelenski, de la începerea războiului.

Ultima apariție în public, înainte ca Rusia să atace Ucraina, a fost pe 23 februarie 2022, cu o zi înainte de izbucirea conflictului.

Dacă ne uităm la fotografia de atunci și la imaginile actuale cu președintele ucrainean, vom observa o schimbare fizică notabilă. Chipul liniștit și senin la lui Zelenski de pe 23 februarie a căpătat astăzi trăsături ce reflectă oroarea, durerea, furia și apăsarea unui război odios, ce pare să nu se mai termine.

Vezi cât de mult s-a schimbat președintele Ucrainei de la începerea războiului în galeria foto de mai sus.

Soția lui Zelenski, Olga Zelenska, declara pe 24 martie, la o lună de la începerea războiului, că atacul rușilor i-a îmbătrânit cu 10 ani.

Timpul zboară altfel în război. Am îmbătrânit cu zece ani. Am învățat să diferențiem sunetele artileriei din timpul bombardamentului. Nu ne-am confruntat doar cu un agresor rus – am întâlnit criminali de război care ucid în mod deliberat civili – a transmis Olga Zelenska la momentul respectiv, într-o postare pe Facebook, alături de o serie de imagini cu ce a rămas în urma atacurilor rușilor.