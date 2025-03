Fecioara Maria, Precurata și Neîntinata Maică Sfântă, Maica Domnului a primit de-a lungul timpului numeroase nume simbolice care arată prețuirea și dragostea credincioșilor. Scrierile religioase, imnurile de slavă și rugăciunile ne arată câte nume are Maica Domnului, cât de sugestive și emoționante sunt unele dintre ele!

Cine citește adesea rugăciunile către Maica Domnului, psalmii și scrierile religioase știe deja cât de multe nume are Maica Domnului. Numărul este cu adevărat impresionant, de ordinul sutelor.

Mulți credincioși au auzit deja de ”Cartea celor 1000 de nume” sau ”Cartea celor 1000 de laude ale Maicii Domnului”. Această carte este de fapt intitulată „Noul Theotokarion – Canoanele Aghiorite ale Maicii Domnului”, iar imnurile de slavă din această carte conțin, se pare, 1000 de nume simbolice atribuite Maicii Domnului.

Un studiu realizat de o grupă de elevi din Atena răspunde și el la întrebarea câte nume are Maica Domnului. Conform cercetărilor făcute de elevi, se pare că sunt cel puțin 500 de nume atribuite Fecioarei Maria conform icoanelor în care este aceasta reprezentată.

Unele nume sunt culese din cântările religioase, altele sunt atribuite în funcție de locul în care se află icoana Fecioarei, alte nume amintesc de miracolele înfăptuite de Maica Domnului și de rolul ei în viața creștinilor de pretutindeni.

Fecioara Maria, o viață închinată dumnezeirii

Nașterea Fecioarei Maria a fost o binecuvântare de la Dumnezeu și o parte din planul divin prin care Dumnezeu și-a îndeplinit promisiunea față de credincioșii Săi. Maria a venit într-o familie de oameni cinstiți și credincioși, care își doreau de multă vreme un copil.

Nașterea ei a fost primită ca un miracol, iar micuța a fost făgăduită lui Dumnezeu din ziua în care a venit pe lume. La vârsta de 3 ani, Ioachim și Ana, părinții Mariei, s-au despărțit cu greu de fetița lor, dar au dus-o la Templu unde a fost crescută și educată în spiritul credinței.

La vârsta cuvenită, Maria care devenise deja o tânără frumoasă și înțeleaptă, bine educată și credincioasă, a fost căsătorită cu Iosif, un bărbat evlavios care i-a respectat fecioria.

La scurtă vreme după ce Maria ajunge în casa lui Iosif, ea primește vestea că va aduce pe lume un prunc prin lucrarea Duhului Sfânt, un prunc care va fi trimisul lui Dumnezeu pe pământ, mult așteptatul Mesia cel izbăvitor.

Maica Domnului și rolul ei în creștinism

Prin voința Domnului, Fecioara Maria îî dă naștere lui Iisus și își dedică întreaga viață unicului ei Fiu, zămislit prin miracol. În Biblie, este relatat cu amănunte episodul în care Fecioara Maria și Iosif ajung în Betleem pentru recensământ, iar Maria este nevoită să nască departe de casă, într-un grajd. Maria și Iosif l-au ocrotit toată copilăria pe Iisus și au fost alături de El din momentul în care și-a început lucrarea divină.

Conform Bibliei, Maria, ajutată adesea de câteva femei credincioase, se afla în permanență alături de Iisus și de apostolii Săi. Ea va fi prezentă la nunta din Cana, când nuntașii rămân fără băutură, iar Iisus transformă apa în vin la rugămintea mamei sale. Aceasta a fost prima minune pe care Iisus a înfăptuit-o din lungul șir de miracole și vindecări binefăcătoare pe care l-a făcut.

Maria a fost neîncetat pe urmele lui Iisus și s-a rugat pentru El pe Golgota, căzând la picioarele crucii pe care a fost răstignit Fiul ei. Neîncetat, credința ei în Dumnezeu a ajutat-o să treacă peste agonia dureroasă din ziua Răstignirii și i-a dat putere să continue să propovăduiască dragostea și credința.

Fecioara Maria a trăit pentru restul vieții în grija apostolilor, ocrotită de prigoana împotriva creștinilor, și s-a stins de bătrânețe la Ierusalim. Conform scrierilor creștine, Fecioara Maria a adormit împăcată cu gândul că va urca la cer, iar trupul ei a fost ridicat în Împărăția lui Dumnezeu la câteva zile după ce a închis ochii.

Pentru creștini, Maica Domnului este mijlocitoarea directă către Dumnezeu și Sfânta Treime, cea mai blândă și iubitoare dintre sfinți, ocrotitoarea mamelor și a copiilor și grabnică ajutătoare celor bolnavi și asupriți.

Maica Domnului sau Fecioara Maria

Dintre câte nume are Maica Domnului, cele mai cunoscute și frecvent folosite sunt Maica Domnului și Fecioara Maria, dar există o diferență între ele. Maica Domnului este folosit adesea în țările ortodoxe, în mod deosebit în țările ortodoxe de rit vechi. În spațiul ortodox se pune accentul pe faptul că Maria a fost maica lui Iisus, ființa aleasă de Dumnezeu să îl aducă pe lume pe Fiul Său.

În spațiul catolic, în vestul Europei și America latină, se folosește mult mai des numele Fecioara Maria, un nume care pune mai mult accentul pe natura ei pură și neprihănită, pe sufletul ei curat și luminos. Catolicii pun la mare preț concepția conform căreia Maria a rămas tot fecioară curată până la adormirea și ridicarea ei la ceruri.

Ambele nume sunt deosebit de puternice și pline de semnificație, amândouă fiind la fel de sugestive pentru credincioși și la fel de cunoscute și răspândite în lume!

Ce nume are Maica Domnului și semnificația lor

Unele studii care au încercat să afle câte nume are Maica Domnului sugerează sute sau chiar o mie de nume. Dar cele mai multe sunt de fapt numele unor icoane, date în funcție de locul în care se află icoana sau în funcție de miracolele de care este legată icoana atribuită Maicii Domnului.

În realitate, în scrierile creștine, în rugăciuni sau în cântările de slavă, numele atribuite Maicii Domnului sunt mult mai puține, dar acestea sunt cele mai importante.

De-a lungul timpului, creștinii au folosit două principii de bază după care au fost folosite numele Maicii Domnului: după relația ei cu Isus Hristos (ex: Maica Sfântă, Maica Precista sau Născătoarea de Dumnezeu) și după calitățile cu care a fost înzestrată (ex: Preacurata, Preabinecuvântata, Luminata). Unele nume sunt simple și explicite, altele provin din limbi vechi și scrieri greu de înțeles în zilele noastre, așa cum este Precista. Poate că ai auzit adesea numele Maica Precista rostit în rugăciuni sau la biserică, dar puțini români mai știu azi ce semnificație are.

Iată o listă cu numele Maicii Domnului des folosite și întâlnite în scrierile religioase:

Theotokos (Născătoarea de Dumnezeu) – Acesta este cel mai important nume sau titlu al Maicii Domnului, stabilit oficial la Sinodul Ecumenic de la Efes din anul 431. El susține una dintre dogmele de bază ale creștinismului și anume că Maria L-a născut pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, adevărat Dumnezeu și adevărat om.

Fecioara Precurată: acest nume se referă atât la concepția imaculată a Fiului Domnului, precum și la sufletul și natura iubitoare și pură a Mariei, care a trăit fără de păcat întreaga viață.

Fecioara Neîntinată: un alt nume care aduce aminte de concepția și nașterea imaculată a lui Isus, dar și de trupul Mariei care a rămas neîntinat de păcate.

Purtătoarea de Prunc: în multe rugăciuni închinate Fecioarei Maria regăsim acest nume simplu și sugestiv, în care termenul Prunc nu îl poate desemna decât pe Acel Prunc trimis de Dumnezeu, unic în lume, Iisus Hristos.

Preasfânta Născătoare de Dumnezeu: în popor se știe că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, cu aceleași puteri tămăduitoare și izbăvitoare ca ale Tatălui Său, drept urmare în această expresie, numele de Dumnezeu îl înlocuiește firesc pe cel de Iisus sau Hristos.

Împărăteasa Cerurilor: dăruită cu viață veșnică și puteri vindecătoare, Fecioara Maria nu a murit, ea s-a ridicat la ceruri alături de Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul. În multe biserici ortodoxe, Maria este reprezentată ca o Împărăteasă a cerurilor, cu Pruncul în brațe, înconjurată de îngeri sau de apostoli.

Dulcea Sărutare: în cultul ortodox grecesc este întâlnit adesea numele Maicii Domnului drept Dulcea Sărutare, iar Maria este înfățișată cu pruncul în brațe, în timp ce Iisus copil o sărută pe obraz, întărind astfel dragostea divină pe care Fecioara a primit-o de la Dumnezeu.

Maica Domnului Milostiva: este un alt nume întâlnit adesea în imnuri și rugăciuni, deoarece oamenii știu câtă milă și dragoste avea și are în continuare Maria, câte miracole a făcut pentru cei suferinzi, milostivindu-se de durerea și speranța lor.

Maica Precista: este un alt nume foarte des întâlnit în spațiul românesc, termenul precista fiind păstrat din slavona veche; semnificația acestui termen este aceea de curat, neprihănit, de o moralitate și puritate sufletească fără cusur.

Maica Domnului Îndrumătoarea/Călăuzitoarea: dintre câte nume are Maica Domnului, Îndrumătoarea sau Călăuzitoarea este des întâlnit în Grecia. Maria este văzută drept cea care a deschis calea spre mântuire; ea a fost prima care a călcat pe moarte și care a urcat la ceruri și după ea toți creștinii care îl cinstesc pe Dumnezeu și trăiesc o viață fără păcate. Prin exemplul Fecioarei Maria am înțeles care este adevărata cale către mântuire, drept urmare ea este numită adesea Călăuzitoarea sufletelor noastre.

Ușa mântuirii: un alt nume folosit pentru a sugera puterea Maicii Domnului de a ajuta sufletele încărcate să se despovăreze de păcate și să caute mântuirea. Acest nume simbolic arată că Maica Domnului este cea mai îndurătoare, cea care prima ne înțelege și ne iartă păcatele și ne ajută să găsim mântuirea lui Dumnezeu.

Icoana Bisericii: Fecioara Maria este icoana Bisericii, adică a întregii speranţe de pocăinţă şi mântuire a omenirii. Rolul pe care Maica Domnului îl are în mântuirea noastră este incomensurabil, cel mai mare după cel al lui Iisus Hristos, și cu mult înaintea puterilor sfinților.

Pururea Fecioara Maria: este un nume întânit mai des în spațiul catolic și pune accentul pe faptul că Maria a rămas pururea fecioară, chiar dacă a născut un fiu, dar ființa ei a căpătat har de la Duhul Sfânt și a rămas pururi neîntinată de păcatele lumești.

Urmărește-ne pe Google News