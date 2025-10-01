  MENIU  
Când sunt moşii de toamnă 2025

Adina Zamfir
Românii vor prăznui moșii de toamnă 2025 mult mai devreme, decât în alți ani. Biserica a stabilit ca moșii de toamnă 2025 să fie cinstiți chiar la începutul lunii noiembrie 2025. În fiecare an, mai marii bisericii rânduiesc data moșilor de toamnă, astfel încât acest mare praznic să fie ținut înainte de a intra în postul Crăciunului.

Moșii de toamnă 2025 se vor cinsti la începutul lunii noiembrie. Conform calendarului creștin ortodox, moșii de toamnă 2025 au fost stabiliți de Biserica Ortodoxă pe data de 1 noiembrie, și anume în prima zi de sâmbătă din luna noiembrie.

În fiecare an, moșii de toamnă se pomenesc între praznicul Sfântului Dumitru, care are data fixă pe 26 octombrie, și Soborul Sfinților Mihail și Gavril care, de asemenea, are data fixă pe 8 noiembrie.

Așa cum este stabilit, conform calendarului ortodox, moșii de toamnă 2025 se vor prăznui pe data de 1 noiembrie, când este sâmbăta morților. În această zi, în calendar, sunt pomeniți Sfinții doctori fără de arginți Cosma și Damian. Cei doi sfinți cu harul vindecării au primit acest nume pentru ca vindecarea lor nu venea din leacuri sau remedii cunoscute, ci de la Hristos. Pentru acest motiv ei nu primeau niciun fel de plata de la suferinzii pe care îi ajutau. Singura lor plată era ca cel tamaduit să creadă în Hristos. 

Moșii de toamnă, care se pomenesc în fiecare an în preajma praznicului Sf. Dumitru mai poartă și numele de moșii Sf. Dumitru, iar gospodinele aveau drept obicei să dea de pomană și o ulcică de lapte sau o bucată de brânză, pentru că la Sfântul Dumitru se desfac stânile și se întorc turmele de oi în sate.

Sâmbăta morților – ziua în care îi pomenim pe cei dragi adormiți

Tradiția creștină ne învață că pomenirea celor plecați dintre noi se face în zi de sâmbătă, căci atunci trupul Domnului nostru Iisus Hristos a fost coborât în mormânt, după ce și-a dat sufletul pe Cruce, în Vinerea cea Mare. În acea zi sfântă, Mântuitorul a fost așezat într-un giulgiu alb și pus într-un mormânt săpat în piatră, lângă Golgota.

De aceea, sâmbăta este socotită ziua de odihnă și de pomenire pentru părinți, bunici, frați, surori și pentru toți cei care au trecut la Domnul. În popor, această rânduială se mai numește și „ pomenirea moșilor”, iar creștinii pregătesc pachete de alimente și mici ofrande pentru sufletele celor adormiți. Așa cum spun bătrânii, „sufletul celui plecat se bucură atunci când primește rugăciunea și darul celui rămas în viață”.

Moșii de toamnă – rugăciune, pomană și lumină pentru suflete

Mulți creștini cinstesc moșii de toamnă 2025 și se pregătesc pentru ziua de 1 noiembrie. Femeile și bărbații deopotrivă care duc pomenile, merg la Sfânta Biserică, ducând pachete cu bucate, colivă, colaci și lumânări pentru sufletele celor trecuți la Domnul. În cadrul Sfintei Liturghii, preotul pomenește numele celor adormiți, scoțând miride din prescură și așezându-le alături de Sfântul Agnet, acolo unde se sfințesc prin puterea Trupului și Sângelui Domnului.

După slujbă, se săvârșește parastasul, iar rudele merg la cimitir să aprindă lumânări și să lase flori de toamnă pe morminte. Se obișnuiește să se dea de pomană hrană caldă, colivă, fructe și vin, cu credința că aceste daruri „luminează drumul sufletului spre cer”.

Totodată, este de mare ajutor să duci la morminte, de sâmbăta morților, mici icoane sfințite, care mijlocesc rugăciunile noastre pentru cei adormiți. Dintre icoanele pe care le duc creștinii la morminte, cele mai răspândite sunt icoana Mântuitorului pe cruce și icoana lui Iisus Hristos Pantocrator.

Sfântul Ioan Gură de Aur ne-a lăsat îndemnul: „Să ne rugăm pentru cei morți, iar dacă cel mort este păcătos, să i se dezlege păcatele; iar dacă este un drept, să câștige prinos de plată și să mijlocească la Dumnezeu pentru noi.” Cu aceste cuvinte în inimă, fiecare creștin știe că rugăciunea pentru cei adormiți nu rămâne niciodată fără răspuns la Dumnezeu.

20 de zile pe an închinate celor adormiți

Moșii de toamnă 2025, din data de 1 noiembrie, reprezintă ultima sâmbătă închinată morților și neamului nostru adormit. Următoarea sâmbătă închinată moșilor va fi pe data de 28 februarie 2026, când sunt pomeniți moșii de iarnă.

Românii au mai multe zile pe an în care își pomenesc morții și se roagă pentru sufletul lor.

Creștinii români au închinat 20 de zile din an celor adormiți, iar dintre acestea cele mai importante sunt zilele moșilor pe care îi prăznuim de trei ori pe an: „Moșii de primăvară” (aproape de Mărțișor sau de Mucenici), „Moșii de vară” (sâmbata dinaintea Rusaliilor), „Moșii de toamnă” (în prima sau a doua sâmbătă după Sfântul Dimitrie).

Românii se roagă pentru moșii lor pentru că ei au credința că niciun bun creștin nu moare, ci adoarme și trece în împărăția Domnului. Sufletele celor adormiți vor fi judecate după faptele lor, iar sufletele bune și credincioase vor fi răsplătite cu o viață de tihnă în Rai. Iar, prin rugăciunile celor de acasă, sufletul fiecărui om drag va fi mai aproape de Rai și mai aproape de iertarea păcatelor.

Ce pregătiri se fac pentru sâmbăta morților

Fiecare creștin trebuie să întâmpine sâmbăta morților cu rugăciuni și gânduri curate. De aceea, de sâmbăta morților, mulți creștini se pregătesc din timp și cumpără icoane și candele pe care le vor duce la parastas să fie sfințite.

Un gest cu totul deosebit și foarte apreciat este acela de a dărui o icoană sfințită unui creștin de sufletul morților, alături de pomana care se pregătește în mod obișnuit.

Foarte important este ca, miercurea sau joia, înainte de sâmbăta morților să mergi la cimitir și să faci curățenie pe mormintele rudelor care au decedat. Pământul trebuie curățat de buruieni, crucea curățată și ea, dacă este nevoie, iar candela aprinsă. Bunii creștini au obiceiul să planteze flori pe morminte, iar la moșii de toamnă se aduc tufe mari de crizanteme în cimitire.

O veche rugăciune din Cartea Sfântă spune ”Precum în cer, așa și pe pământ”. Așa cum în cer, sufletele adormite odihnesc în Împărăția Domnului, printre îngeri și flori, așa și pe pământ urmașii lor se roagă pentru ei și le pregătesc mormintele cu flori, să le fie somnul cel adânc mai ușor.

Cum faci pachetele de pomană la moșii de toamnă 2025

colaci de pomana alaturi de lumanari aprinse

Tradiția de a dărui alimente sau chiar haine și încălțăminte de pomană la sâmbăta morților se păstrează vie de la începuturile creștinismului. Se spune că moșii se hrănesc cu aburul bucatelor calde, iar lumânările aprinse ocrotesc calea sufletelor adormite pe lumea cealaltă.

La moșii de toamnă 2025 se pregătesc doar bucatele ritualice precum coliva și prescurile, alimente calde, dar și dulciuri, prăjituri de casă, fructe sau nuci. Pe data de 1 noiembrie 2025 nu se ține post, astfel că se pot da de pomană și alimente de dulce.

Iată câteva dintre preparatele și alimentele pe care le poți da de pomană la sâmbăta morților:

  • Pilaf, sarmale și friptură
  • Plăcintă de brânză sau de carne
  • Prăjituri de casă sau dulciuri cumpărate
  • Cozonaci
  • Colivă
  • Prescuri
  • Colaci împletiți
  • Fructe proaspete și nuci
  • Vin roșu

Ține cont de faptul că este bine să dai de pomană alimentele preferate ale persoanelor dragi pe care vrei să le pomenești de sâmbăta morților. Așa se crede că ele se vor bucura mai mult de mâncarea pe care o împarți la pomană.

De asemenea, este foarte important ca pomana să ajungă și la un om sărman, să ajuți un nevoiaș, care nu se mai poate ajuta singur. Aceea este cu adevărat o pomană binecuvântată.

În trecut, se dădeau de pomană colaci, lapte fiert cu grâușor sau orez cu lapte, brânză sau plăcintă cu brânză, o bucată de carne și colivă.

Se mai spune că nu este bine să dai de pomană țigări sau alcool tare, doar un pahar de vin roșu fiind acceptat, conform tradiției.

Obiceiuri și tradiții de sâmbăta morților

Toate bucatele de pomană, curățenia și pregătirea mormintelor trebuie făcute din timp. Nu trebuie să te găsească moșii de toamnă în 2025 cu bucatele sau coliva nepregătite.

În ziua de moși este bine să îți ceri iertare celor pe care i-ai supărat, să te împaci cu rudele și să le cauți pe cele cu care nu ai mai vorbit de multă vreme.

Femeile nu trebuie să mai facă treburi în gospodărie în ziua de moși, iar bărbații nu trebuie să lucreze în ogradă sau pe câmp. Nu se mătură, nu se scutură, nu se spală hainele. Se spune că, dacă mături, arunci gunoaiele în pomana pregătită pentru cei răposați.

Nu se fac vizite în ziua de moși, decât pentru a duce de pomană. Nu se fac petreceri cu muzică și dans sau aniversări.

Nu se cer bani cu împrumut la moși, pentru că este bine să dai bani drept pomană sau ajutor cui are nevoie, în măsura în care îți permiți. Ba chiar se pun niște bani lângă colivă, atunci când dai de pomană cuiva foarte amărât.

Nu este bine să ieși din biserică înainte să se termine slujba și nu este bine să pleci din biserică cu lumânările stinse.

