Draga Olteanu Matei nu și-a serbat niciodată ziua de naștere. Care este motivul

Draga Olteanu Matei s-a retras la Piatra Neamț de mai mulți ani de zile și a slăbit enorm, ajungând de nerecunoscut. Îndrăgita actriță de comedie tocmai a împlinit, pe data de 24 octombrie, venerabila vârstă de 85 de ani, ocazie cu care a dezvăluit că nu și-a serbat niciodată ziua de naștere: „Dragă, indiferent cum o să fie, vreau să vă spun următorul lucru. Eu nu mi-am serbat niciodată ziua de 24 octombrie, pentru că ziua aceasta este importantă pentru biata mea mamă, Dumnezeu să o ierte, care în această zi s-a chinuit să mă aducă pe lume, având în vedere că aveam 5 kilograme şi 800. Şi mi-au pus o fundă roşie şi m-au purtat prin tot spitalul Militar, că acolo m-am născut, şi iată că am ajuns până acuma. Câtă vreme am fost copil m-a sărbătorit mama. Când am crescut, am început eu să o sărbătoresc pe ea.”

Doar cei apropiați actriței știu că Draga Olteanu Matei mai are un nume pe care l-a primit la botez: „Eu de fapt îmi sărbătoresc Sfânta Emilia, care e patroana numelui meu, cu acesta am fost botezată în biserică. Cu Draga am fost declarată la primărie, iar pentru mine cele mai frumoase flori şi cele mai frumoase urări sunt cele oferite cu sufletul, nu floarea în sine, ci privirea omului care îmi dă flori din sufletul lui, nu din grădină. Din suflet. E cu totul altceva”, – a declarat Draga Olteanu-Matei pentru emisiunea Agenția VIP, de la Antena Stars.

Sursă foto: Facebook