Cum sună ritmul cardiac al lui Carmen Brumă transpus pe muzică

Carmen Brumă, alături alți câțiva sportivi, a participat la tura de recunoaștere a Maratonului Olteniei (26–27 august 2017) și, în urma cursei pe biciclete, ritmurile cardiace ale particpianților au fost transpuse într-o melodie, care a devenit imnul oficial al evenimentului.

Cei patru participanți la la tura de recunoaștere – Carmen Brumă, jurnalist TV, Martin Zmelik, Country Manager al unui grup de distribuție a energiei electrice, Roxana Lupu (adrenallina.ro) și Emilian Nedelcu (biciclistul.ro) au purtat niște brățări speciale de monitorizare a pulsului, iar datele colectate de pe aceste dispozitive au fost descărcate și analizate de artiștii Raul Kusak și Electric Brother, care au găsit inspirația de a crea soundtrack-ul oficial al Maratonului Olteniei.

Melodia poate fi ascultată aici

„La finalul turei de recunoaștere, am extras din brățări toate informațiile referitoare la ritmul și la pulsul inimii, în raport cu cele patru zone diferite de efort de pe traseu. Sunetele înregistrate au fost analizate în detaliu și, ulterior, «traduse» în beat-ul liniei melodice. Mai exact, am făcut o medie a informațiilor colectate de pe cele patru brățări pentru fiecare zonă, iar rezultatul a fost o valoare medie de 130 de bătăi pe minut (BPM). Pornind de la această valoare am construit logica ritmică a întregii lucrări muzicale“, a declarat Raul Kusak, creatorul compoziției.

Traseul de recunoaștere de 33 de kilometri nu a fost deloc facil, mai ales pentru Carmen Brumă, care s-a inițiat în cursele de mountain bike cu această ocazie. Cei patru sportivi au avut de străbătut un drum anevoios, cu diferențe mari de nivel și cu zone dificile din punct de vedere tehnic, dar spectaculoase în același timp, traversând pădurea de lângă Râmnicu Vâlcea.

Carmen Brumă

Cum a fost această experiență pentru tine, Carmen?

A fost o primă experiență inedită pentru că nu mai fusesem niciodată la o tură de recunoaștere și nu mai urcasem niciodată pe o bicicletă de munte, mi-a plăcut foarte mult, a fost o experiență senzațională și aș repeat-o oricând. Maratonul Olteniei are o cauză nobilă – susține donarea de sânge și sprijină Centrul Local de Transfuzii Sanguine Vâlcea – și mă bucur că am putut face parte din această trupă de sportivi care au participat la traseul de recunoaștere. Am purtat niște brățări speciale care ne-au înregistrat ritmul inimii, iar ele au fost punctul de plecare în crearea unei melodii.

Foto: Ștefan Dani/UNICA

Ce ai simțit când ai ascultat muzica inimii tale?

Mi-am adus aminte de momentele trăite în pădurile și dealurile de lângă Râmnicu Vâlcea, au fost foarte multe faze haioase, momente grele, de efort fizic intens, pentru că atunci când nu cunoști bicicleta, când nu știi traseul, cand nu știi o grămadă de lucruri care țin de experiență, e mult mai dificil. Dar nu regret niciun moment. Mi-a plăcut teribil, am trecut prin niște zone superbe, cătunuri spectaculoase , prin pădure, pe vârful dealului, am petrecut practic opt ore în aer liber, în care am parcurs 33 de kilometri.

Ai ales să mergi cu bicicleta, chiar dacă nu erai experimentată, în loc să alergi…

Când organizatorii acestui maraton m-au invitat la o tură de recunoaștere, am fost convinsă că este vorba despre alergare, abia după aceea mi-au spus că e vorba de bicicletă de munte. Maratonul Olteniei are două probe – alergare pe traseul montan/deluros, proba de bicicletă sau combo – adică o parte de bicicletă, o parte alergare. Din motive logistice, s-a decis ca tura de recunoaștere să se facă pe biciclete și evident că n-am dat înapoi, dar am avut un pic de reținere, recunosc, pentru că ultima dată mersesem pe bicicletă acum vreo șapte-opt ani, prin Amsterdam, deci… nu se compară. Dar am avut noroc că cei din gașcă erau sportivi experimentați, destul de amabili și urlau după mine la fiecare fază mai periculoasă. La un moment dat, îmi mai vorbeau și în limbaj tehnic și eu nu înțelegeam lucrurile alea (râde).

Foto: Ștefan Dani/UNICA

Când ai învățat să mergi pe bicicletă?

Am învățat să merg pe bicicletă în copilărie și n-am mai uitat de-atunci. Vlăduț are vreo cinci-șase modele de bicicletă, deocamdată: cu pedale, fără pedale, cu țignal, cu claxon, cu ataș, fără ataș și pe unele le preferă mai mult decât pe altele. Favorita lui este o motocicletă pe niște roți mai zdravene, dar fără pedale …

Pentru ce te antrenezi acum?

Mă pregătesc pentru Maratonul Internațional București din octombrie, unde voi face proba de semimaraton, cel mai sigur. Nu parcurg maratonul întreg pentru că l-am mai făcut o dată și mi-am dat seama că proba mea e semimaratonul, din care obțin cele mai bune beneficii din punct de vedere fizic și psihic. Mă simt mult mai fericită când alerg semimaratonul. Am făcut anul acesta un personal best pe semimaraton, adică o oră și patruzeci de minute și sper să nu fie singurul.

În rest, cum arată restul verii pentru tine?

Dacă aș ajunge o săptămână la munte și câteva zile undeva în afara țării, cu Vlăduț, ar fi o vară ideală! Aaaa, și am început grădinița, ăsta e cel mai mare eveniment al verii, e cea mai mare reușită! Vlăduț are patru săptămâni de grădiniță, timp în care nu a plâns nici măcar o secundă.

Alergătorii și bicicliștii doritori se pot înscrie la cursele de Trail Running și MTB Cross-country ale Maratonului Oltenei, desfășurate pe 26-27 august, la Râmnicu Valcea, pe www.maratonulolteniei.ro. În cadrul Maratonului Olteniei 2017, sportivii au ocazia să transforme cursele la care participă în șanse la viață prin susținerea Centrului de Transfuzii Sanguine Vâlcea. Persoanele care doresc să sprijine cauza socială a evenimentului pot face o donație accesând website-ul www.maratonulolteniei.ro. La finalul maratonului, contravaloarea taxelor și cea a donațiilor individuale, alături de cea a sponsorilor, vor fi direcționate integral către dotarea cu echipamente medicale performante a CTS Valcea.

Vezi galeria foto cu Carmen Brumă în cele mai inedite ipostaze!

Citește și – Carmen Brumă, locul întâi la cursa Bucharest Intenational 10K

Citește și – Vezi ce face Carmen Brumă într-o zi obișnuită