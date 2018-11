Cum s-au îmbrăcat vedetele la MTV Europe Music Awards

Chiar dacă nu toate vedetele prezente la MTV Europe Music Awards 2018 au plecat acasă cu trofeul pentru „Cel mai bun artist al anului”, acestea au reușit, în schimb, să se facă remarcate prin stilul vestimentar unic. Vedete precum: Ashlee Simpson, Hasley, Nicky Minaj, Lindsay Lohan, Dua Lipa, Janet Jackson, Camila Cabello sau Terry Crews au fost prezente la ediția din acest an a marelui show și au făcut furori pe covorul roșu.

Camila Cabello a fost declarată „Cel mai bun artist al anului 2018”

Gala din acest an a avut loc la Centrul expozițional din Bilbao, Spania, duminică seara, iar cântăreța Camila Cabello a fost, cu patru trofee, marele câștigător la gala MTV Europe Music Awards. Gazda show-ului a fost actrița Hailee Steinfeld, care a interpretat piesa „Back to Life”. De asemenea, Janet Jackson, care a primit premiul Global Icon, a încântat publicul prezent cu o selecție a hiturilor sale din cei 40 de ani din carieră. Pe scenă s-au mai aflat și trupa Muse, cântăreața de origine spaniolă Rosalia, Nicki Minaj și Dj-ul american Marshmello. Printre ceilalți câștigători s-au numărat: Dua Lipa (cel mai bun artist pop), Shawn Mendes (cea mai bună interpretare live) și trupa 5 Seconds of Summer (cel mai bun artist rock).

