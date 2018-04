Cum arată Robert Powell, actorul care l-a jucat pe Iisus din Nazaret, la 73 de ani

Robert Powell, actorul care l-a interpretat pe Iisus în celebrul film Iisus din Nazaret, a reușit să rămână în memoria tuturor cu chipul său angelic și dramatic deopotrivă, cu toate că de atunci s-au scurs 41 de ani.

Filmul Iisus din Nazaret, în regia lui Franco Zeffirelli, 1977, a devenit deja o adevărată tradiție de Paște, fiind difuzat în fiecare an la TV, în Săptămâna Patimilor. Actorul a reușit atât de bine să se identifice cu Iisus Hristos, încât nu s-a putut desprinde prea ușor de imaginea Mântuitorului nici în viața reală, oamenii venerându-l și cerându-i binecuvântare și mântuială inclusiv pe rețelele de socializare: „Niciodată nu am încetat să spun și să repet întregii lumi încă din 1977 că eu nu sunt Iisus Hristos. Sunt doar un actor britanic și un comedian. M-am săturat să văd poze afișate în locuri sfinte sau te miri unde. Eu doar am jucat într-un film pentru a-mi câștiga existența. Ardeți pozele cu mine și venerați-L doar pe adevăratul Dumnezeu! Eu sunt doar un actor” – declara Robert Powell în urmă cu mai mulți ani.

Pentru rolul din miniseria Iisus din Nazaret, actorul Robert Powell a primit o serie de nominalizări, cea mai importantă fiind la Premiile BAFTA, pentru categoria Cel mai bun actor în rol principal.

Ca o ironie a sorții, dincolo de impactul impresionant pe care l-a avut la public, rolul care l-a făcut celebru în întreaga lume nu i-a adus neapărat și faima, căci dincolo de filmul Iisus din Nazaret, actorul Robert Powell nu a mai primit niciun alt rol de asemenea anvergură. Zvonurile care au circulat de-a lungul timpului au purtat explicația că niciun alt producător de film nu l-a putut vedea în alt rol decât Iisus.

Robert Powell a mai putut fi văzut în serialul dramatic “Holby City”, produs de BBC One, în serialul “The Detectives/ Detectivii”, și în drama ştiinţifico-fantastică “Doomwatch”. Pe de altă parte, grație vocii sale inconfundabile, clare și dramatice, actorul a fost ales narator al mai multor documentare istorice ca “World War II in HD Colour/ Al doilea Război Mondial în culori HD”, “Hitler’s Bodyguard/ Bodyguardul lui Hitler”, “The Story of the Third Reich/ Povestea celui de-al treilea Reich” şi “Secrets of World War II/ Secretele celui de-al doilea Război Mondial”. Ultima sa apariție pe micile ecrane a fost în urmă cu 5 ani în calitate de narator pentru un film documentar numit “The Bible/ Biblia”.

Robert Powell, care l-a jucat pe Iisus din Nazaret pe vremea când avea 32 de ani, o vârstă apropiată de cea a Mântuitorului, având în vedere că răstignirea s-a petrecut la vârsta de 33 de ani, va împlini pe 1 iulie anul acesta 74 de ani. Actorul și comediantul britanic este însurat cu actrița Barbara Lord (Babs Powell) din anul 1975 și au împreună doi copii, o fată

Sursă foto: Facebook, Hepta