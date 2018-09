Culoarea care n-ar trebui să-ți lipsească din garderobă în această toamnă

Se anunță o toamnă colorată! Sau cel puțin mai colorată ca până acum. Dacă în trecut eram obișnuiți cu tonurile de maro, gri și, în cel mai bun caz, cu niște detalii cărămizii, pentru începutul sezonului rece, iată că toamna 2018 iese din tipare! Culoarea pe care toată lumea ar trebui să o aibă în garderobă în acest anotimp este… galbenul!

Sigur că și până acum am mai văzut în colecțiile de toamnă/iarnă ale designerilor piese, detalii sau accesorii galben-muștar, însă în 2018 este pentru prima oară când întreg spectrul de nuanțe de galben este folosit în colecțiile sezonului rece – de la galbenul-pai, cu care eram obișnuiți mai degrabă primăvara, până la galbenul-electric, specific verii, și până la clasicul galben-muștar, toamna aceasta ai libertate de exprimare maximă, din punct de vedere cromatic!

Am putea spune chiar că galbenul este o culoare atât de IN în moda sezonului rece 2018-2019, încât chiar și designerii care nu au avut colecții prea colorate au introdus măcar niște detalii de galben în ținutele pe care le-au trimis pe catwalk. Am văzut asta în colecțiile Balmain, Chanel și Dior, de exemplu, unde mici pete de culoare au ieșit în evidență.

După cum spuneam, într-un mod cu totul și cu totul neașteptat, galbenul deschis, specific primăverii, și-a făcut apariția în mai multe colecții destinate sezonului rece 2018-2019. Am văzut astfel de piese în nuanțe de galben-pai în colecțiile Louis Vuitton, Tom Ford sau Balenciaga.

Și galbenul intens, galbenul-electric, specific colecțiilor de vară s-a remarcat în creațiile unor designeri. Mai mult decât atât, el a fost folosit pe o varietate mare de textile, cu texturi diferite, de la blănuri false, până la satin sau materiale impermeabile. Vezi, de exemplu, ținutele Calvin Klein, Carolina Herrera și Moschino.

Interesant de remarcat este și faptul că mai mulți designeri au mers dincolo de mitul că galbenul e o culoare puternică și că ar trebui purtat mai mult în ținute uni, și l-au folosit ca bază în imprimeuri florale sau animal printuri, ori au apelat la detalii de galben-electric, în ținute oricum foarte colorate, pentru a-l pune în evidență și mai mult. Vezi exemplele de mai jos, din colecțiile Dolce&Gabbana, Diane Von Furstenberg și Versace.

Singura nuanță de galben a cărei prezență nu ne-a suprins în colecțiile pentru sezonul rece 2018-2019 a fost galbenul-muștar. De-a lungul anilor, ne-am obișnuit cu prezența sa în prezentările pentru toamnă/iarnă, cel puțin ocazional, drept urmare nu putem spune că este o surpriză. Ne-a plăcut cum a fost inclus în colecțiile Givenchy, Oscar De La Renta și Marc Jacobs, și credem că e foarte posibil ca aceasta să fie nuanța care va domina magazinele în acest sezon.

Foto – Hepta