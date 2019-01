Cine este prezentatoarea TV considerată vinovată de divorțul celui mai bogat om din lume

Jeff Bezos are o avere de peste 136 de miliarde de dolari

Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, ar avea o relație cu prezentatoarea de televiziune Lauren Sanches, au declarat presei surse din anturajul cuplului. Prezentatoarea de televiziune a divorțat, la rândul ei, în toamna anului trecut, de Patrick Whitesell (impresar la Hollywood), cu care era căsătorită de 12 ani.

Cine este Lauren Sanchez, femeia care s-ar iubi cu Jeff Bezos

Lauren Sanchez (49 de ani) este o prezentatoare TV din Statele Unite, care și-a început cariera ca reporter în domeniul divertismentului la emisiunea „Extra”, realizată de Warner Bros. Lauren s-a căsătorit în 2005 cu Patrick Whitesell, iar la nuntă au participat numeroase celebrități, precum: Matt Damon, Ben Affleck, Jennifer Garner, Hugh Jackman și Jessica Alba. Tot în acea perioadă, Lauren a renunțat la postul de prezentator al emisiunii „So You Think You Can Dance”, după doar un sezon, pentru a aduce pe lume al doilea ocpil.

Lauren Sanchez a devenit pilot de elicoptere

9 ani mai târziu, Lauren Sanchez a decis să facă o schimbare radicală în carieră și a devenit pilot de elicoptere. Iar pentru pasiunea sa, aceasta și-a înființat propria firmă de producție și filmări aeriene. Tot în 2016, Lauren l-ar fi întâlnit pe Jeff Bezos, prin intermediul soțului ei, iar la scurt timp de la întâlnirea celor doi au fost văzuți la o petrecere organizată cu prilejul lansării filmului „Manchester by the Sea”.

Divorțul lui Jeff Bezos ar putea fi cel mai scump din istorie

Jeff Bezos este cel mai bogat om din lume și îl surclasează în clasamentul celor mai mari averi pe Bill Gates, care are „doar” 94,7 miliarde de dolari. Bezos este fondatorul și directorul celui mai mare retailer online din lume, Amazon, care a devenit recent cea mai valoroasă companie din lume. Divorțul lui Bezos ar putea fi cel mai scump din istorie, ținând cont că averea sa se estimează la 136,8 miliarde de dolari. Nu este clar în acest moment cu ce se va alege actuala sa soție, Mackenzie Bezos, din avere, însă având în vedere că Amazon a fost fondată în 1995, la un an de la căsătoria celor doi, soția lui Bezos ar putea pretinde jumătate din averea miliardarului, anunță cnbc.com

Sursă foto: Hepta.ro, Northfoto.com