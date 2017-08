Chris Brown, despre momentul în care a agresat-o pe Rihanna: „Și-a scuipat sângele după ce am lovit-o”

Chris Brown este protagonistul filmului biografic „Chris Brown: Welcome to My Life /Chris Brown: Bun venit în viaţa mea “, care urmăreşte parcursul artistului de la popularitatea pe care şi-a câştigat-o în toată lumea, la decăderea şi criticile care au urmat odată cu gestul său brutal de a-şi agresa iubita de la acea vreme, şi ea celebră şi îndrăgită în întreaga lume.

Incidentul a avut loc după o petrecere desfăşurată înainte de gala premiilor Grammy, care a avut loc pe 8 februarie, 2009. Din acest motiv, atât Chris Brown, cât şi Rihanna şi-au anulat prezenţa la gală, în ultimul moment.

Cei doi artişti s-au certat în maşină, după ce Rihanna a citit un mesaj foarte lung, trimis de o altă femeie, pe telefonul lui Brown. Acum, la opt ani de la incident, artistul rememorează momentul în noul său documentar, ce urmează să fie lansat anul acesta:

„Îmi aduc aminte că a încercat să dea în mine, însă eu am lovit-o serios. Am lovit-o cu pumnul în gură. Am avut un șoc văzând-o sângerând și m-am întrebat de ce am lovit-o așa. Apoi m-a scuipat cu sânge și m-a înfuriat și mai tare. A oprit mașina și s-a prefăcut că a aruncat cheile pe geam. Am coborât să caut cheile, iar ea a început să strige după ajutor și că încerc să o omor”.

În urma incidentului, cei doi s-au despărțit. Brown a fost plasat în regim de libertate condiţionată pentru o perioadă de cinci ani şi condamnat la şase luni de muncă în folosul comunităţii, după ce a pledat vinovat în procesul în care a fost acuzat că şi-a agresat fizic partenera. Rapperului i s-a ordonat totodată să păstreze distanţa faţă de fosta lui iubită.

Mă ura. După atac, am încercat tot ce este posibil. Nu îi mai păsa, nu mai avea deloc încredere în mine”, a mai spus rapperul în filmul său biografic.

În 2011, Rihanna și Chris Brown au înregistrat două piese împreună, iar în 2012 și-au reluat relația. Presa internațională vorbea atunci despre planurile serioase ale cuplului de a deveni părinți, dar acest lucru nu s-a întâmplat pentru că un an mai târziu, în 2013, cei și-au anunțat despărțirea pentru a doua oară.

„Încă o iubesc pe Rihanna, dar sunt conștient de faptul că ne vom certa din nou. Ea mă va răni pe mine, iar eu o voi răni pe ea”, a mai spus Chris Brown în cadrul documentarului.

