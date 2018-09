Cele mai ciudate locuri de muncă pe care le-a avut Ashton Kutcher înainte de a deveni faimos

Toată lumea îl cunoaște pe Ashton Kutcher pentru rolurile sale din filme precum „My Boss`s Daughter”, „A Lot Like Love” sau „What Happens in Vegas”. Însă nu toată lumea știe joburile caudate pe care acesta le-a avut înainte de a devein celebru.

Deși acum are o avere estimate la 140 milioane de dolari, Kutcher a fost nevoit să accepte o mulțime de joburi mai caudate pentru a-și plăti studiile de la Universitatea din Iowa, unde a studiat inginerie biochimică.

Printre altele, Ashton a aspirat praful de cereale la o fabrică.

El a vorbit foarte puțin despre acea perrioadă din viața sa, afirmând doar că încerca să nu fie o problemă, mai ales că fratele său geamăn avea problem mari de sănătate.

Citește și: Robbie Williams și soția sa au devenit părinții unei fetițe

Pe numele său complet Christopher Ashton Kutcher, actorul s-a născut în Iowa, iar tatăl său, Larry Kutcher a fost muncitor în fabrică, iar mama sa, Diane, tot simplu angajat al companiei Procter&Gamble.

Are doi frați, o soră mai mare, Tausha, și un frate geamăn, Michael, care a făcut un transplant de cord în copilărie. În liceu a practical fotbalul american, iar fostul antrenor a declarat presei că era un talentat sportiv.

Kutcher i-a mărturisit lui David Letterman, în show-ul Late Night with David Letterman, că în acea perioadă își dorea să fie cât mai ocupat și să nu fie nevoit să ajungă acasă din cauza bolii fratelui său.

Mai mult, la vârsta de 13 ani, datorită stresului, chiar a vrut să își pună capăt zilelor. Intervenția tatălui său a fost salvatoare, chiar în momentul în care voia să se arunce de la balconul spitalului unde era internat fratele său.

Când avea 16 ani părinții lui au divorțat, iar stresul din familie s-a înrăutățit. În ultimul an de liceu, împreună cu verișorul său a vrut să fure bani de la școală, pățanie pentru care a fost condamnat la 180 de ore de muncă în folosul comunității și trei ani cu suspendare.

Citește și: Ben Affleck a ieșit de la dezintoxicare. Vezi cum arată acum actorul

În același interviu, actorul a mărturisit că nu știe cum a supraviețuit acelei perioade pentru că în fiecare seară petrecea, iar din cauza alcoolului, de multe ori nu își mai amintea ce a făcut cu o seară în urmă.

Ashton a lucrat și într-un bar, de unde a fost recrutat pentru un concurs de modelling, pe care l-a câștigat, fiind trimis la o școală de modele la New York, acolo unde și-a descoperit pasiunea pentru actorie.

Deși a avut mai multe relații, printre care una cu Demi Moore, Kutcher s-a logodit cu actrița Mila Kunis cu care are doi copii.

Sursă foto: Shutterstock